MagentaTV Must-Watch: Warum Fargo eine der besten Serien der letzten 10 Jahre ist [Anzeige]

Bei MagentaTV könnt ihr eine der besten Serien des letzten Jahrzehnts schauen. Fargo bietet eine unvergleichliche Mischung aus Crime, Mystery und schwarzer Komödie.

Nordamerikanische Einöde, Schnee und Blut: Fargo ist eine der herausragenden Serien, die das letzte Jahrzehnt hervorgebracht hat. Aus dem Thriller-Klassiker der Coen-Brüder entwickelte Showrunner Noah Hawley eine Anthologie-Serie, die sich in jeder Staffel neu erfindet. Zwei Seasons des Gangster-Thrillers sind schon im Streaming-Angebot von Magenta TV abrufbar. Staffel 3 und 4 folgen in Kürze.

Fargo läuft seit 2014. Es geht in jeder Staffel um neue Figuren in einer neuen Zeit, die nur lose miteinander verknüpft sind. Das verbindende Element ist der Schnee in Minnesota bzw. dem nördlichen mittleren Westen der USA. Der Stil ist immer geprägt von Gewaltausbrüchen, trockenem Humor und verschrobenen Figuren. Hawley konfrontiert stets das bürgerlich Einfache mit dem ultimativ Bösen. Und manchmal mit UFOs.



Erfahrt hier, warum Fargo zu den besten Serien der letzten 10 Jahre gehört

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Handlung von Staffel 1spielt 2006. Der Gangster Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) strandet in der Kleinstadt Fargo, er ist im Auftrag einer mächtigen kriminellen Organisation unterwegs. Malvo hetzt die Bürger:innen der Ortschaft gegeneinander auf und stiftet ein blutiges Chaos, das sich immer weiter auftürmt. Er trifft unter anderem auf den unterwürfigen Lester Nygaard (Martin Freeman) und verwickelt ihn in seine blutigen Machenschaften. In späteren Staffeln treten unter anderem Kirsten Dunst, Patrick Wilson, Ewan McGregor und Mary Elizabeth Winstead auf.



Mit ruhigen Erzähltechniken und ausgefallenen visuellen Spielereien beobachtet Hawley das Treiben seiner Figuren. Er paart das alles mit Anspielungen auf eine uneindeutige Macht. Über der Serie schwebt immer etwas Mysteriöses, das größer ist als die Figuren, sich aber kaum greifen lässt. Als würde über den Menschen Gott mit dem Teufel ringen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Fargo Staffel 1 schauen:

Fargo - S01 Trailer (English) HD

Diese wabernde Atmosphäre erinnert häufig an Twin Peaks, nur dass sich hier Figuren-Typen aus Breaking Bad und Get Shorty aufeinander stürzen.

Eine unvergleichliche Mischung Crime, Mystery und schwarzer Komödie: Es gibt keine andere Serie wie Fargo. Sie ist das vielleicht spannendste Ergebnis des entfesselten Serienjahrzehnts der 2010er. Hier fließen höchster erzählerischer Anspruch, brachiale Gewalt, tief tragische und vollkommen bizarre Figuren ineinander.

Drei Serien-Fakten zu Fargo bei MagentaTV

Die Serie umfasst insgesamt 4 Staffeln

Es gibt immer 10 Folgen pro Staffel mit einer Länge von 45 bis 60 Minuten, manchmal auch mehr

mit einer Länge von 45 bis 60 Minuten, manchmal auch mehr Staffel 1 und 2 von Fargo stehen bereits bei MagentaTV im Stream zur Verfügung. Staffel 3 folgt am 22. Februar, Staffel 4 am 1 März.

Die wichtigsten Infos zum Streaming bei MagentaTV

MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Ob Fernsehen oder Streamingdienste wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+ oder alle relevanten Mediatheken – das komplette Entertainment-Angebot gibt's gebündelt auf einer Plattform.

Darüber hinaus bietet MagentaTV eine einzigartige kostenlose Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf: die Megathek. Unter anderem mit dabei: Channels wie Sony One, Paramount, ARD Plus, ZDF select, zahlreiche bekannte Top-Titel internationaler Filmstudios bis hin zu Originals & Exclusives, die es nur bei MagentaTV gibt.

MagentaTV gibt's übrigens auch unabhängig vom Internetanschluss als App oder Stick – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zum Angebot und weiteren Serien-Highlights wie Fargo findet ihr hier.

Weitere Serien-Highlights bei MagentaTV

Wenn ihr euch gerne mit uns ins Streamgestöber stürzt, dann freuen wir uns über euer Abo bei Spotify , Apple , Deezer, Audio Now und der Podcast-App eures Vertrauens und ganz besonders über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts .

Habt ihr Fargo schon gesehen? Kennt ihr jede Staffel?