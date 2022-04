Neu bei Amazon Prime: Marvel-Meisterwerk, DC-Katastrophe und 43 weitere Filme und Serien

Bei Amazon Prime sind in den vergangenen Tagen mehrere neue Filme und Serien eingetroffen. Mit dabei ist ein herausragender Marvel-Film und eine ganz fürchterliche Produktion aus dem Hause DC.

Kurz vor dem Wochenende schauen wir uns die Neuzugänge bei Amazon Prime an. In den vergangenen Tagen hat der Streaming-Dienst sein Programm mit mehreren interessanten Titeln aufgestockt. Auf den ersten Blick kündigt sich direkt ein Duell zwischen Marvel und DC an. Der Gewinner dürfte allerdings schnell feststehen.

Neu bei Amazon Prime: Marvel-Meisterwerk mit mehreren Spideys

Bevor im Marvel Cinematic Universe drei Spidey-Generationen zusammengeführt wurden, entfesselte der fantastische Spider-Man: A New Universe * ein abgefahrenes Multiversums-Abenteuer, das vor kreativen Einfällen und atemberaubenden Animationen strotzt. Selten fühlt sich ein Marvel-Film so lebendig wie dieser. Und das Beste ist: Die nächsten zwei Teile der Spider-Verse-Trilogie befinden sich bereits in Produktion.

Neu bei Amazon Prime: DC-Katastrophe mit Harley Quinn und Joker

Da kann der DC-Kracher Suicide Squad * nicht mithalten. Trotz großer Stars und beliebter Figuren wie Harley Quinn und dem Joker lieferte Warner Bros. mit dem Antiheld:innen-Film eine bemerkenswerte Bruchlandung ab. Selbst Regisseur David Ayer distanzierte sich schon mehrmals vor der Suicide Squad-Fassung, die im Kino lief. Ob wir den Ayer-Cut jemals zu Gesicht bekommen werden, darf allerdings bezweifelt werden.

Suicide Squad - Trailer (Deutsch) HD

Der einzige Trost, der uns nach Suicide Squad bleibt, ist das Wissen um James Gunns deutlich bessere Fortsetzung, die letztes Jahr in den Kinos startete und mit Peacemaker sogar eine Spin-off-Serie erhalten hat.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon Prime diese Woche

Marvel-Podcast: Wie gut ist die Moon Knight auf Disney+?

Das Marvel Cinematic Universe stellt einen neuen (Anti-)Helden vor. Wir diskutieren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die ersten Folgen von Moon Knight.

Im Podcast widmen wir uns der Frage: Macht Moon Knight wirklich alles anders als die anderen MCU-Serien auf Disney+? Oder lohnt sich die düstere Charakterstudie mit Oscar Isaac nur für eingefleischte Marvel-Fans?



