Neu bei Amazon Prime: Ohne diesen Film hätte es eine der größten Blockbuster-Überraschungen der letzten Jahre nie gegeben

Amazon Prime hat in den vergangenen Tagen einen herausragenden Film in sein Streaming-Angebot aufgenommen, ohne den einer der erfolgreichsten Superhelden-Blockbuster wohl nicht existieren würde.

Wenn wir uns die Kino-Sensationen der vergangenen Jahre anschauen, dann darf der düstere DC-Film Joker auf keinen Fall vergessen werden. Die Origin-Story des Batman-Schurken verwandelte sich an den Kinokassen in einen Milliarden-Hit und bestimmte über Monate hinweg den popkulturellen Diskurs. Selbst für eine Comicverfilmung, das dominierende Blockbuster-Genre der 2010er Jahre, war das beachtlich.

Joker kam jedoch nicht von ungefähr: Regisseur Todd Phillips wurde nie müde, seine filmischen Einflüsse zu betonen. Besonders die rauen New York-Filme von Großmeister Martin Scorsese haben ihn zu Joker inspiriert. Den meisten Filmfans fällt dabei vermutlich Taxi Driver als erster Titel ein. Wenn wir uns die Sache aber noch ein bisschen genauer anschauen, ist The King of Comedy deutlich näher an Joker dran.

The King of Comedy eröffnet Abgründe bei Amazon Prime

Genauso wie Joker erzählt The King of Comedy von einem erfolglosen Comedian, der als Außenseiter durch die Straßen einer heruntergekommenen Stadt streift und versucht, sich einen Namen zu machen. Rupert Pupkin (Robert De Niro) erfährt aber vor allem eines: Ablehnung. Verstanden fühlt er sich nur von dem Talk-Show-Host Jerry Langford (Jerry Lewis), den er jeden Abend im Fernsehen verfolgt und eines Tages sogar trifft.

Das muss ein Zeichen sein! Endlich ist Ruperts Zeit gekommen. So richtig will sich der vermeintliche Durchbruch in seinem Leben aber nicht einstellen. Ohne zu merken, dass er sich in problematischen Fantasien verliert, fasst Rupert schließlich den Plan, sein Idol zu entführen. Nur so kann er sichergehen, dass der gemeinsame TV-Auftritt mit Jerry Langford, von dem er seit Jahren träumt, auch wirklich stattfindet.

Knapp vier Dekaden vor Joker erzählte Scorsese die Geschichte eines Individuums, das von der Gesellschaft fallengelassen wird und sich im Labyrinth seines Kopfs verliert – mit den bittersten Konsequenzen für alle (unfreiwillig) Beteiligten. The King of Comedy ist eine abgründige Charakterstudie und eine schonungslose Satire, bei der man manchmal gar nicht weiß, ob man sich gerade in einem Drama oder eine Komödie wiederfindet.

Trotz seines Einflusses ist The King of Comedy eher unbekannt

Martin Scorsese, Robert De Niro und Jerry Lewis: An großen Namen mangelt es hier wirklich nicht. Gerade wenn es um die Zusammenarbeiten von Scorsese und De Niro geht, passiert es jedoch selten, dass der ungemütliche The King of Comedy zuerst genannt wird. Oft sind es GoodFellas, Casino oder eben Taxi Driver, die zahlreiche Filmlisten anführen. Umso mehr wollen wir euch das Joker-Vorbild ans Herz legen.

Auch bei Amazon Prime: Ein knallharter Thriller, der bis zum Ende fesselt

Im Kino war der Film ein Flop, Publikum und Kritik reagierten gespalten. Was Scorsese hier in 104 Minuten erzählt, ist aber definitiv einen Blick wert und verdient es nicht, als minor Scorsese in Vergessenheit zu geraten. Wenn ihr neugierig geworden seid, könnt ihr euch The King of Comedy aktuell bei Amazon Prime im Streaming-Abo anschauen. Darüber hinaus steht der Film mit diversen Kauf- und Leihoptionen zur Verfügung.