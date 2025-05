Neu bei Amazon Prime: Rasanter Thriller mit Josh Hartnett, der Gänsehaut und Lachanfälle auslöst

Thriller spannen auf die Folter, um sich in einem großen Finale zu entladen. Das kann unser Streaming-Tipp bei Amazon Prime auch – aber mit einem dicken Lach-Bonus für alle Freunde des bösen Humors.

Josh Hartnett erlebt aktuell eine sehenswerte Renaissance und tobt sich im Thriller-Bereich so richtig schön aus. Zuletzt gab es an dieser Front M. Night Shyamalans neuen Spannungs-Tipp Trap: No Way Out mit ihm zu empfehlen. Jetzt stehen wir schon wieder hier und freuen uns über mehr harte Hartnett-Momente.

Tonal völlig anders, mit wesentlich mehr Kampf-Action und einem unerwartet blonden Hartnett präsentiert sich Fight or Flight im Streaming-Abo bei Amazon Prime. Was auf den ersten Blick ein wenig anmutet wie Bullet Train im Flugzeug, behauptet sich ganz selbstständig mit seinem herrlichen Unterhaltungsmix aus zugespitztem Galgenhumor, ordentlich blutigen Nervenangriffen und sympathischen Figuren.

In Fight or Flight bei Amazon Prime muss ein Ex-Agent einen tödlichen Flug überleben

Lucas Reyes (Hartnett) war einmal eine große Nummer. Ein begabter, hochrangiger FBI-Agent, tough, fit, angesehen. Durch einen Fauxpas – trotz moralisch richtiger Handlungen – steht er leider auf der Abschussliste eines der mächtigsten Männer der Welt. Jetzt ist er untergetaucht und lässt in Bangkok die Tage im Sand verlaufen. Meistens in der nächstgelegenen Bar.

Doch da schalten sich alte Agentenkontakte wieder ein. Ein Cyber-Verbrecher mit dem Decknamen Ghost, seines Zeichens von so ziemlich allen Geheimdiensten gesucht, soll in Bangkok in einen Langstreckenflieger einsteigen und könnte dort endlich gefasst werden. Lucas' Einsatz ist die einzige Möglichkeit, Ghost zu schnappen. Wenn er es schafft, soll seine Ehre wieder hergestellt werden.

Also findet er sich, obwohl aktuell etwas ramponiert, in der ersten Klasse eines riesigen Passagierflugzeugs wieder. Das Problem ist nur: Er ist nicht die einzige Partei, die es auf Ghost abgesehen hat. Und Ghost ist auch nicht die einzige Zielperson, die hier zur Strecke gebracht werden soll.

Fight or Flight schafft die perfekte Balance zwischen harter Thriller-Action und Lachmuskel-Attacken

Abgesehen von den Vorzügen eines bis zur Perfektion blondierten, fantastisch spielenden Josh Hartnetts im süß-pinken Bubbletea-Shirt hat Fight or Flight eine Kombination zu bieten, die sich eigentlich widersprechen sollte – in der Realität aber einen explosiven, wunderbar unterhaltsamen Cocktail abgibt.

Auf der einen Seite präsentiert sich uns das moralische Dilemma eines in Ungnade gefallenen Agenten, mit allen unschönen und definitiv nicht für Minderjährige geeigneten Aspekten eines todbringenden Jobs. Hier knacken Knochen, werden Schädel zertrümmert und so einige Fässer Blut im Flugzeug verteilt. Das erhöht die Spannung und nimmt permanent Tempo auf, um wahrlich großartig inszenierte Konfrontationen zu bieten.

Auf der anderen Seite aber ist das Szenario selbst ebenso abgefahren wie die Gestalten, die sich hier tummeln – und die Kämpfe, die durch sie entstehen. Die nicht zu knapp verwendete Spezialzutat von Fight or Flight ist abstruser, schwarzer Humor. Dazu noch eine Prise Drogentrips, Situationskomik und Windows-Laptop-Momente, und voilà: Unterhaltung vom Feinsten.

Wer jetzt Lust auf einen tödlichen Langstreckenflug mit Josh Hartnett bekommen hat, sollte sich anschnallen, die Lehne in eine aufrechte Position bringen und für die Unterhaltung an Bord Fight or Flight im Streaming-Abo bei Amazon Prime schauen.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.