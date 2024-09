Neu bei Amazon Prime: Über 5 Stunden volle Action-Dröhnung mit Gerard Butler

Ab sofort könnt ihr bei Amazon Prime Video den ultimativen Action-Rausch mit Gerard Butler erleben. Der Streaming-Dienst zeigt drei seiner größten Kracher.

Wenn ihr auf der Suche nach Futter für einen adrenalingeladenen Filmmarathon seid, dürftet ihr bei Amazon Prime Video sehr glücklich werden. Der Streaming-Dienst hat sein Angebot mit frischen Titeln aufgestockt. Somit ist ab jetzt die erfolgreichste Action-Reihe mit Gerard Butler komplett. Macht euch auf über fünf Stunden Krawall gefasst.

Alle Has Fallen-Filme mit Gerard Butler im Stream: Amazon Prime Video ermöglicht Action-Marathon

Mit einem Abo bei Amazon Prime Video könnt ihr ab sofort die gesamte Has Fallen-Reihe schauen. Dazu gehören der Startschuss Olympus Has Fallen (2013) und die Sequels London Has Fallen (2016) und Angel Has Fallen (2019). In allen drei Filmen spielt Butler den Agenten Mike Banning, der den US-Präsidenten beschützen muss.

Zuerst finden wir uns in den Gängen des Weißen Hauses wieder, das sich in ein tödliches Labyrinth verwandelt. Ganz in der Tradition von Genre-Klassikern wie Stirb langsam ist der richtige Mann genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort: Als Terroristen das Gebäude übernehmen, stellt sich Butler ihnen als Ein-Mann-Armee in den Weg.

Hier könnt ihr den Trailer zu Olympus Has Fallen schauen:

Olympus Has Fallen - Trailer (Deutsch) HD

Die Fortsetzungen bleiben dem Konzept treu und sorgen am ehesten durch den Wechsel des Schauplatzes für Aufsehen. Im zweiten Teil bewegen wir uns durch London, ehe die Rückkehr in die USA winkt und Manning in eine fiese Verschwörung gerät. Plötzlich soll er derjenige sein, der es auf den Präsidenten abgesehen hat.

Die Has Fallen-Reihe mit Gerard Butler geht weiter: Spin-off-Serie und Teil 4 des Action-Krachers angekündigt

Die Has Fallen-Reihe hat einen verblüffenden Siegeszug im Kino hingelegt. Wirkte der erste Teil zuerst wie die billige Version von Roland Emmerichs Action-Blockbuster White House Down, konnte der von Antoine Fuqua inszenierte Reißer die Herzen des Publikums gewinnen und Gerard Butler in den Action-Star verwandeln, der er heute ist.

Nach drei erfolgreichen Leinwandausflügen erwartet uns demnächst die erste Spin-off-Serie des Franchise: Paris Has Fallen entführt in die Straßen von ... Paris. Im Mittelpunkt der Geschichte steht allerdings nicht Butlers Banning, sondern der Bodyguard Vincent Taleb (Tewfik Jallab) und die schlagfertige MI6-Agentin Zara Taylor Ritu Arya.

Die Hauptreihe geht derweil mit Night Has Fallen weiter. Ein konkreter Kinostart steht noch nicht fest, da sich das Projekt zuletzt mit einer Herausforderung konfrontiert sah. Zwischen Butler und den Produktionsstudios Millennium Media und Nu Image tobte ein Rechtsstreit. Dieser wurde inzwischen aber beigelegt.

