Neu bei Netflix: 9 Stunden langer Sci-Fi-Marathon mit einer der düstersten Zukunftsvision überhaupt

Netflix hat am Wochenende sein Streaming-Angebot um eine der besten Science-Fiction-Reihen jüngerer Vergangenheit erweitert. Macht euch auf vier düstere Survival-Abenteuer gefasst.

Obwohl Netflix große Starts oft mehrere Wochen oder zumindest ein paar Tage im Voraus ankündigt, kommt es immer wieder vor, dass der Streaming-Dienst namhafte Titel ganz überraschend in sein Programm aufnimmt. So geschehen am Wochenende: Plötzlich war (fast) die komplette Die Tribute von Panem-Reihe da.

2012 startete die Verfilmung von Suzanne Collins' gleichnamiger Romanvorlage in den Kinos und entwickelte sich in ein popkulturelles Phänomen. Die Tribute von Panem trat eine Welle ähnlich gelagerter Sci-Fi-Adaptionen los, die uns im Rahmen von Coming-of-Age-Filmen in dystopische Zukunftsvisionen entführten.

Die Tribute von Panem bei Netflix: Die ersten vier Teile der Sci-Fi-Reihe im Streaming-Abo

Jetzt könnt ihr bei Netflix alle vier Teile der Hauptreihe streamen. Dem nächsten Sci-Fi-Binge-Marathon steht damit nichts mehr im Weg. Insgesamt erwarten euch neun Stunden in der Welt von Panem. Zu den bei Netflix erschienenen Filmen gehören:

Die Geschichte beginnt mit Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), die sich als Tributin für den ärmlichen Distrikt 12 meldet, um das Leben ihrer Schwester zu retten. Fortan muss sie bei den sogenannten Hungerspielen gegen 23 andere Tribut:innen antreten. Ein brutales Spiel auf Leben und Tod, das live im Fernsehen übertragen wird, um die Menschen an ihren Platz in dem diktatorischen Staat Panem zu erinnern.

Der einzige Film, der fehlt, ist das Prequel The Ballad of Songbirds and Snakes. Das kam allerdings auch erst Ende 2023 ins Kino. Somit könnte es noch ein bisschen dauern, bis der Film bei Netflix im Abo landet. Die Ankunft der ersten vier Filme dürfte dennoch kein Zufall sein. Denn schon morgen wird die Panem-Geschichte fortgesetzt.

Die Tribute von Panem geht weiter: Neues Buch und neuer Film befinden sich auf dem Weg zu uns

Mit The Hunger Games: Sunrise on the Reaping erscheint morgen, am 18. März 2025, der nächste Roman aus Collins' Romanreihe. Erneut handelt es sich um ein Prequel, das vor den Ereignissen der Hauptreihe rund um Katniss Everdeen angesiedelt ist. Dieses Mal erfahren wir die Vorgeschichte von Haymitch Abernathy.

Katniss' späterer Mentor musste selbst den Schrecken der Hungerspiele durchleben, als er für die 50. Ausgabe des grausamen Wettkampfs als der männliche Tribut von Distrikt 12 auserkoren wurde. Was er dabei alles erlebt hat, erfahren wir in er Geschichte von Sunsrise on the Reaping, die am 19. November 2026 auch ins Kino kommt.

Inszeniert wird der neue Hunger Games-Film von Francis Lawrence, der die Reihe seit Catching Fire als Regisseur für das Studio Lionsgate betreut. Wer den jungen Haymitch Abernathy spielt, ist noch nicht bekannt. In den ersten vier Filmen übernahm mit Woody Harrelson ein gestandener Hollywood-Star den Part.