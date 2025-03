Die Tribute von Panem kehren heute schonungsloser denn je zurück: So unterscheidet sich das neue Abenteuer von Katniss' Geschichte

Die Tribute von Panem gehen endlich weiter: Mit Haymitchs Hunger Games-Geschichte können Fans nun noch tiefer in die Sci-Fi-Welt der Hungerspiele eintauchen.

Es gibt einen Grund, warum Netflix vor kurzem überraschend die ersten vier Hunger Games-Filme ins Programm aufgenommen hat: Denn am heutigen 18. März 2025 wächst die Sci-Fi-Welt der Hungerspiele weiter: Das sechste Buch in der Reihe von Autorin Suzanne Collins ist erschienen und erzählt zur Freude vieler Fans die Vorgeschichte von Fanliebling Haymitch Abernathy, Katniss' späterem Mentor. Eine Verfilmung ist natürlich auch längst in Planung.

Die Tribute von Panem entbrennen erneut – als doppelt so harter Überlebenskampf

Unter dem Titel Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an * (im Englischen: The Hunger Games: Sunrise on the Reaping *) wirft uns das neue Buch wieder in die Sci-Fi-Zukunft eines veränderten Amerikas. Im neuen Land Panem regiert das Kapitol nach einem verheerenden Krieg mit harter Hand über die zwölf unterworfenen Distrikte und fordert einmal im Jahr bei einem tödlichen Arena-Spiel die Opfer von 24 Jugendlichen aus jedem Bezirk – von denen nur eine:r siegen und damit überleben kann.

Wir reisen von Katniss Everdeens Anfängen in Die Tribute von Panem - The Hunger Games 24 Jahre in die Vergangenheit: in die Zeit der 50. Hungerspiele. Wie jeder Hunger Games-Fan weiß, sind die sogenannten Jubel-Jubiläen (also der 25., 50. und 75. Geburtstag der Hungerspiele) besonders tödliche Angelegenheiten. Anders als bei Katniss' erstem, "normalem" Durchgang haben die Spielemacher sich diesmal einen Überlebenskampf mit doppelter Teilnehmer:innen-Anzahl ausgedacht. Mittendrin findet sich der junge Haymitch Abernathy wieder, der aus Distrikt 12 in eine unmögliche Situation geworfen wird.

Der Panem-Wunsch "Möge das Glück stets mit euch sein", erhält bei solch schlechten Chancen zu überleben natürlich eine noch hohleren Beigeschmack. Trotzdem muss Haymitch seine große Liebe daheim zurücklassen und mit einem arroganten Nachbarsmädchen, einer Freundin und einem Quotenmacher in eine giftige Wiesen-Arena einziehen.

Das vorab veröffentlichte 1. Kapitel enthüllte in Haymitchs Hunger Games-Geschichte schon einige verblüffende Katniss-Parallelen. Seit dem Prequel Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes hat sich aber trotzdem einiges verändert. Autorin Suzanne Collins untermauert ihr neues Buch diesmal zudem mit einem neuen Thema: den philosophischen Ansätzen von David Hume, der die Unterwerfungen der vielen unter der Regierung der wenigen auslotete.

Nach dem Erfolg der vorigen Romanadaption ist mit The Hunger Games: Sunrise on the Reaping eine Verfilmung von Haymitchs Geschichte bereits auf dem Weg. Eine Rückkehr von Woody Harrelson (Haymitch) und Jennifer Lawrence (Katniss) ist aufgrund der zeitlichen Einordnung der Geschichte jedoch eher unwahrscheinlich.

Tribute von Panem L: Wann kommt die nächste Hunger Games-Verfilmung ins Kino?

Zunächst kommt die erste Katniss-Geschichte dieses Jahr noch als Theater-Adaption von Die Tribute von Panem auf die Bühne. Nächstes Jahr soll der neue Hunger Games-Film dann aber schon fertig sein. Zwar wurde bisher noch keine Besetzung verkündet, aber ein Datum gibt es trotzdem schon: Am 19. November 2026 soll Sunrise on the Reaping in den deutschen Kinos starten.

