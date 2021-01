Neu bei Netflix diese Woche: Alle 35 Filme und Serien für den Start ins neue Jahr

Passend zum Start ins neue Jahr gibt es bei Netflix einige neue Filme und Serien zu entdecken. Wir stellen euch das komplette Angebot vor, inklusive Staffel 3 von Cobra Kai.

Das neue Jahr ist da und Netflix eröffnet 2021 direkt mit einem Knall. Eine Woche früher als zuerst angekündigt veröffentlicht der Streamingdienst die 3. Staffel von Cobra Kai schon heute.

Auch Fans von Chilling Adventures of Sabrina kommen diese Woche bei Netflix voll auf ihre Kosten. Hier sind zum Jahresende auch die finalen Folgen der Serie zum Streamen erschienen.

Den Trailer zum Sabrina-Finale könnt ihr euch hier anschauen!

Chilling Adventures of Sabrina - S04 Trailer (Deutsch) HD

Wer statt Serien lieber Filme schauen will, kann diese Woche auch einige neue Titel bei Netflix entdecken. Dazu gehören zum Beispiel der Spionage-Thriller Red Sparrow mit Jennifer Lawrence und die skurril-bewegende Romanze Shape of Water - Das Flüstern des Wassers von Guillermo del Toro.

Neue Filme bei Netflix diese Woche

Neue Serien auf Netflix diese Woche

Noch mehr Streaming-Tipps haben wir im Moviepilot-Podcast für euch

Unser Moviepilot-Podcast Streamgestöber wird ein Jahr alt und wir empfehlen in einer Spezialfolge 10 starke Lieblingsserien der Redaktion:

Von Downton Abbey über The Umbrella Academy bis The Good Fight ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mit Netflix-, Amazon- oder Sky-Abo findet ihr in unserer Jubiläumsfolge die perfekte Serie für die kalte Herbstzeit.