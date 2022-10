Neu bei Netflix: Dieses Thriller-Meisterwerk über einen realen Mord ist nervenzerfetzend spannend mit Alptraum-Garantie

Bei Netflix könnt ihr jetzt The Stranger streamen, der auf einem realen Verbrechen basiert. Der Thriller über eine Undercover-Aktion fesselt mit langsamer Spannung, brillanter Inszenierung und zwei überragenden Schauspielleistungen.

Bei Netflix schießen True Crime-Serien wie Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer und The Watcher gerade wieder jede Woche an die Spitze der Charts. Ohne große Vorankündigung hat der Streamingdienst jetzt auch einen neuen Film veröffentlicht, der zumindest an ein reales Verbrechen angelehnt ist.

The Stranger von Thomas M. Wright basiert auf dem Verschwinden des 13-jährigen Daniel Morcombe. 2003 wurde der Fall zum bekanntesten Verbrechen Australiens und zog sich über 10 Jahre hin. Aus den wahren Ereignissen hat der Regisseur einen nervenzerfetzenden Thriller gestrickt, der von zwei meisterhaften Schauspielleistungen und der unglaublich intensiven Inszenierung getragen wird.

The Stranger steigert langsame Spannung und Alptraum-Bilder bis zur Unerträglichkeit

In der Handlung des Films spielt Joel Edgerton den Undercover-Ermittler Mark, der das Vertrauen des von Sean Harris gespielten Henry gewinnen soll. Dazu geben sich Mark und eine kleine Gruppe anderer Ermittler:innen als Verbrecherorganisation aus, in die Henry eingeschleust werden soll. Der wurde gerade aus dem Gefängnis entlassen und will ein neues Leben beginnen. In Wirklichkeit ist er der Tatverdächtige im Entführungsfall eines Jungen, der das Land seit Jahren beschäftigt. Mark will ihm ein Geständnis entlocken.

Bis die Handlung von Thomas M. Wrights Film klarer wird, fordert The Stranger durch die nicht gerade einfach zu durchschauende Erzählstruktur erstmal volle Aufmerksamkeit. Das fällt einem aber nicht schwer, denn The Stranger fasziniert von Anfang an mit seiner unglaublichen Inszenierung.

Die (oft wortwörtlich) finsteren Bilder führen zusammen mit der angeknacksten Psyche von Mark als Undercover-Ermittler zu einem Alptraum-Sog. Viele Szenen von The Stranger brennen sich einem sofort in den Kopf ein, obwohl der Regisseur trotz der düsteren, niederschmetternden Story komplett auf Gewalt oder andere Schockelemente verzichtet.

© Netflix The Stranger

Der Mix aus Crime-Drama und Thriller hüllt einen neben der meisterhaften Bildsprache auch durch das eindringliche Sound-Design in einen Kokon ein, der das Australien des Films in ein pechschwarzes Schattenreich verwandelt.

Wer David Fincher-Filme wie Sieben und Zodiac - Die Spur des Killers oder Denis Villeneuves Prisoners liebt, die einzigartigen Klangwelten aus David Lynch-Meisterwerken wie Lost Highway schätzt und immer noch begeistert an die 1. Staffel True Detective zurückdenkt, darf sich The Stranger nicht entgehen lassen.

Ständig dröhnt, rauscht oder pfeift es in The Stranger, während sich verstörende Traumsequenzen mit der Realität vermischen und die beklemmende Spannungsschraube immer fester zugezogen wird. Im Katz- und Mausspiel zwischen Mark und Henry strahlen vor allem Joel Edgerton und Sean Harris in ihren Rollen.

Gerade Letzterer steigert seine bedrohliche Ausstrahlung nochmal in neue Höhen und spielt den Tatverdächtigen wie einen verlotterten Dämon aus einem Horrorfilm. Allein sein Gesichtsausdruck wird euch bestimmt noch in euren Alpträumen verfolgen.

Die 20 besten Serienstarts im Oktober: The Walking Dead-Finale und Netflix-Horror

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Oktober bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind gefeierte Geheimtipps wie The Bear, das große The Walking Dead-Finale sowie jede Menge gruseliger Serienkost zu Halloween.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Habt ihr The Stranger schon gesehen oder wollt ihr den Film noch schauen?