Neu bei Netflix: Neuverfilmung einer der spannendsten Geschichten aller Zeiten, die schon 2-mal als Thriller-Meisterwerk existiert

Netflix hat gerade ein französisches Meisterwerk wiederbelebt. Ab sofort könnt ihr den hoch spannenden Action-Thriller im Abo streamen. Es handelt sich um Lohn der Angst von Julien Leclercq.

Der Film Lohn der Angst erschien 1953 und ist bis heute, 70 Jahre später, relevant. Schon zur Veröffentlichung wurde er von Kritiker:innen wie Publikum wohlwollend aufgenommen. Selbst Christopher Nolan, der kürzlich für Oppenheimer einen Oscar entgegennehmen durfte, ließ sich im Lauf seiner Karriere von diesem Meisterwerk inspirieren. Heute erscheint das Remake Lohn der Angst bei Netflix im Stream.

Extrem spannender Action-Thriller bei Netflix: Darum geht es in Lohn der Angst

In einer afrikanischen Wüste gerät eine Ölquelle in Brand. Die Flammen schlagen um sich und eine Katastrophe bahnt sich an. Zu allem Überfluss befindet sich in der Nähe der Quelle ein Flüchtlingslager. Um dem Inferno Einhalt zu gebieten, beschließt die Betriebsgesellschaft, sich Hilfe zu holen.

Deshalb werden vier Profis (Sofiane Zermani, Alban Lenoir, Ana Giradot und Franck Gastambide) engagiert. Mithilfe von gezielten Sprengungen sollen sie Druckwellen erzeugen, die die Flammen löschen. Dafür müssen sie allerdings den empfindlichen Sprengstoff 800 Kilometer durch die Wüste fahren, ohne vorher zu explodieren.

Action-Experte Julien Leclercq bringt Lohn der Angst nach Hause und zu Netflix

Wenn man an französische Actionfilme denkt, kommt schnell Luc Besson in den Sinn. Der französische Regisseur ist für Genre-Klassiker wie Léon – Der Profi und The Transporter verantwortlich. Doch stattdessen wurde Julien Leclercq mit dem Projekt betraut. Und er scheint eine logische Wahl für den Regieposten zu sein. Immerhin hat er für Netflix bereits adrenalingeladene Filme wie Sentinelle und Erde und Blut umgesetzt.

Netflix Lohn der Angst

Leclercq ist also kein Neuling auf dem Gebiet. Mit dem Remake tritt er allerdings ein bedeutendes Erbe an. Immerhin ist nicht nur das Original bereits umwerfend gut, sondern auch das erste Remake Atemlos vor Angst, das von William Friedkin 1977 in Amerika umgesetzt wurde.

Mit der Netflix-Version kehrt der Stoff nun wieder nach Frankreich zurück. Damit sehen wir vor der Kamera ebenfalls hauptsächlich französische Schauspieler:innen. Darunter Alban Lenoir, der mit Verirrte Kugel und 15 Minutes of War ebenfalls kein Neuling im Action-Genre ist.

Ob die Neuverfilmung des Romans Le salaire de la peur von Georges Arnaud erneut so einschlagen wird, wie ihre Vorgänger, könnt ihr jetzt selbst beurteilen.

Lohn der Angst ist bei Netflix in der Flatrate verfügbar.