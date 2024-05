Neu bei Netflix: Richtig starker Action-Thriller von Meister-Regisseur

Bei Netflix geht heute der Cyber-Thriller Blackhat von Action-Spezialist Michael Mann online. Chris Hemsworth bekommt es darin mit einem gefährlichen Hacker zu tun.

Nach Public Enemies wurde es ruhig um Michael Mann. Vier Jahre lang hat er jährlich einen Film abgeliefert, dann machte er eine Pause. Mit Blackhat meldete er sich dann endlich im Jahr 2015 zurück. Der Cyber-Thriller mit Chris Hemsworth war zwar kein finanzieller Erfolg, konnte aber mit dem Fokus auf Cyberkriminalität die Gesichtslosigkeit der Online-Täter aufzeigen.

Blackhat mit Chris Hemsworth könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Blackhat auf Netflix: Darum geht es in dem Cyber-Thriller

In Hongkong explodiert ein Kernkraftwerk. Die Ursache ist ein Virus, der das Kühlsystem lahmgelegt hat. Der chinesische Offizier und Hacker Chen Dawai (Wang Leehom) wird auf den Fall angesetzt. Als kurz darauf ein Cyberangriff auf die Chicagoer Börse stattfindet, fordert Chen die Hilfe seines alten Freundes Nick Hathaway (Hemsworth) an. Der sitzt allerdings wegen Kreditkartenbetruges im Gefängnis.

Hathaway kann mit dem FBI einen Deal aushandeln, wird bei der Untersuchung des Falls jedoch überwacht. Dass die Cyberangriffe mit einer weiterentwickelten Form von Hathaways eigenem Programm durchgeführt wurden, macht die Sache jedoch komplizierter.

Blackhats - die Schurken der Hackerszene

Als Blackhat werden in der Hacker-Szene Vertreter mit krimineller Energie bezeichnet. Neben den Blackhats gibt es noch die Whitehats, die sich innerhalb der Gesetze und der Hacker-Ethik aufhalten und Greyhats, welche gegen diese Richtlinien verstoßen, um höhere Ziele zu erreichen. Dazu gehören Veröffentlichungen von Sicherheitslücken oder kriminelle Machenschaften. Die Bezeichnung geht auf alte Westernfilme zurück, in denen sich die Helden und Schurken durch weiße beziehungsweise schwarze Hüte unterscheiden ließen.

Universal Blackhat

Im Film hat es Chris Hemsworth als Nick mit einem solchen Blackhat zu tun. Dieser nutzt seine Fähigkeiten, um Cyberangriffe auf der ganzen Welt durchzuführen. Nick selbst könnte man allerdings ebenso als Blackhat bezeichnen, da er sich zuvor mit Kreditkartenbetrug bereichert hat.

Klassische Action im zeitgemäßen Gewand

Mit Blackhat hat Michael Mann einen typischen Action-Film gedreht, der jedoch ein sehr modernes Thema behandelt. Obwohl die Handlung komplett in den Cyberspace verlegt werden könnte, hat der Regisseur das gemacht, was er am besten kann: Er hat die Handlung in ein actionreiches Szenario gepackt.

Und auch wenn der Hauptdarsteller Chris Hemsworth selbst kein Fan von dem Film ist, wir können den Streifen jedem Actionfan ans Herz legen. Die Katz- und Maus-Jagd rund um den Globus wurde in schönen Bildern eingefangen, deren Action nur ein Meister wie Michael Mann einfangen konnte.

Blackhat ist bei Netflix in der Flatrate verfügbar.