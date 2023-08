Neu bei Netflix: Ultrateurer Sci-Fi-Wahnsinn mit Oppenheimer-Star, der ein ganzes Universum zerstörte

Bei Netflix gibt es jetzt einen der bittersten Sci-Fi-Flops der letzten 10 Jahre zu bewundern. Das Spektakel mit Oppenheimer-Star Dane DeHaan sollte den Grundstein für ein ganzes Universum legen.

Manchmal möchte man seine Mitmenschen am Schlafittchen ins Kino schleifen. So etwa bei Valerian - Die Stadt der tausend Planeten. Der einzigartige Sci-Fi-Kracher von Das fünfte Element-Meister Luc Besson begeistert mit wunderschönen Szenen, wahnsinniger Liebe für das Genre, viel Action und mutigen neuen Ideen. Trotz Oppenheimer-Darsteller Dane DeHaan und anderen Stars floppte der Film fürchterlich in den Kinos. Jetzt gibt es ihn bei Netflix.

Sci-Fi-Flop bei Netflix sollte ganzes Universum aufbauen – und floppte

Valerian basiert auf der Comicvorlage Valerian und Veronique von Pierre Christin und Jean-Claude Mézières. Im 28. Jahrhundert sorgen menschliche Gesetzeshüter wie Valerian (DeHaan) und Laureline (Cara Delevingne) von dem Nachfolger der ISS aus für Ordnung. Als eine Katastrophe einen ganzen Planeten auslöscht, sollen sie nach dem Rechten sehen. Und stolpern geradewegs in eine groß angelegte Verschwörung.

Der Sci-Fi-Film ist ein völlig irres Spektakel, selbst für Bessons Verhältnisse. Es gibt Zeitreisen. Unsichtbare Aliens. Gliedmaßen, die in Paralleldimensionen festhängen. Rihanna als tanzende Außerirdische. Kritiker wie Peter Sobczynski von RogerEbert.com begeisterten sich für den Film, nannten ihn "auf fröhliche Weise bekloppt", aber fragten sich auch, "ob Zuschauer:innen dem sonderlichen Charme von Valerian eine Chance geben" würden. Nein, würden sie nicht.

Der teure Film floppte an den Kinokassen (via The Numbers ). Seitdem ist es still geworden um das Universum des dank seiner Vorlage beliebig ausbaubaren Sci-Fi-Krachers. Besson hat laut MovieWeb schon vor Jahren ein Sequel-Drehbuch fertiggestellt. Aber wo es kaum ein Publikum gibt, werden auch die Geldgeber ausbleiben.

