Neu im Heimkino: Einer der erfolgreichsten Filme des Jahres, mit dem keiner gerechnet hat

Eine der größten Box-Office-Sensationen des Jahres ist ein Musikfilm. Ab sofort könnt ihr euch Baz Luhrmanns mitreißendes Elvis-Biopic auf Blu-ray, DVD und 4K fürs Heimkino sichern.

Der Musikfilm hat in den vergangenen Jahren ein Comeback an den Kinokassen gefeiert. Bohemian Rhapsody ist der große Überflieger in diesem Gebiet, aber auch Musicals wie La La Land und Greatest Showman sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass mehr und mehr musikalisch angehauchte Projekte grünes Licht erhalten.

Bei einem Film herrschte trotzdem große Skepsis: Elvis. Mit dem King of Rock'n'Roll erzählt das Biopic zwar die Geschichte eines Superstars. Regisseur Baz Luhrmann ist jedoch ein sehr eigenwilliger Filmemacher und kein Box-Office-Garant, dem ein Studio blind vertrauen kann. Doch Warner Bros. ist das Risiko eingegangen.

Baz Luhrmans großartiger Elvis endlich im Heimkino

Ab sofort könnt ihr euch Elvis auch im Heimkino anschauen. Neben den üblichen Streaming-Veröffentlichungen ist der Film in verschiedenen Editionen auf physischen Medien erschienen. Nachfolgend findet ihr den Überblick.

Mit seinem ersten Film in fast zehn Jahren landete Luhrmann einen Überraschungserfolg. Bei einem Budget von 80 Millionen US-Dollar (was für diese Art von Film sehr viel ist) konnte Elvis inzwischen über 285 Millionen US-Dollar weltweit wieder einspielen. Allein in den USA haben sich 150 Millionen US-Dollar angesammelt.



Auch die Qualität: Elvis ist ein mitreißender Rausch, der ein ausgesprochen gutes Gefühl für die Musik seines Protagonisten besitzt. Obwohl die Dramaturgie der Geschichte der vieler anderer Biopics ähnelt, gibt es wenige Filmschaffende, die Musiksequenzen dermaßen aufregend in Szene setzen können wie Luhrmann.

