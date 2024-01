Neu im Kino: Einer der besten Filme des Jahres beantwortet die Frage, was passiert, wenn Harry Potter alleine mit Snape in Hogwarts eingesperrt ist

Heute startet eine absolute Filmperle im Kino. Der herausragende The Holdovers von Alexander Payne fühlt sich an wie eine weihnachtliche Harry Potter-Fanfiction in den einsamen Gängen von Hogwarts.

Bis wir einen neuen Harry Potter-Film auf der großen Leinwand sehen werden, ziehen vermutlich noch sehr viele Jahre ins Land. Vorerst ist der Plan, die Geschichte des berühmten Zauberschülers in Form einer Serie komplett neu zu verfilmen. Dafür startet heute mit dem für fünf Oscars nominierten The Holdovers ein fantastischer Internatsfilm im Kino, der sich durchaus als Harry Potter-Alternative anbietet.

Harry Potter-Fanfiction oder heißer Oscar-Kandidat? The Holdovers deckt beide Kategorien problemlos ab

The Holdovers spielt im Jahr 1970 und entführt auf das Gelände der Barton Academy in Neuengland. Über die Weihnachtspause fahren fast alle Studenten zu ihren Familien nach Hause, genauso wie ein Großteil des Personals. Nur ein paar wenige Unglückliche, die sogenannten Holdovers, müssen die Feiertage in den kalten Räumen des Internats verbringen, allen voran der junge Angus Tully (Dominic Sessa).

Beaufsichtigt wird er von Paul Hunham (Paul Giamatti), der an der Barton Academy Alte Geschichte lehrt. Und ihm eilt kein guter Ruf voraus. Er ist der schlimmste Prof an der Uni und genießt es, jedem der halbstarken Jungs das Leben täglich zur Hölle zu machen – natürlich alles nur im Sinne seines Lehrauftrags. Die einzige ausgleichende Person in den einsamen Hallen: Küchenchefin Mary (Da'Vine Joy Randolph).

Hier könnt ihr den Trailer zu The Holdovers schauen:

The Holdovers - Trailer (Deutsch) HD

Als ich The Holdovers gesehen habe, musste ich ununterbrochen an Harry Potter denken. Was wäre, wenn Harry in einem der späteren Teile ein Weihnachten ohne seine Freunde in Hogwarts verbringen müsste und von Severus Snape beaufsichtigt wird? Regisseur Alexander Payne, der 1999 mit der frechen Highschool-Komödie Election begeisterte, hat eine richtig starke Harry Potter-Fanfiction gedreht, ohne es zu wissen.

In einem isolierten Setting von The Holdovers treffen ungleiche Figuren aufeinander, die eine große Abneigung füreinander hegen. Ich liebe es bereits, wenn Alan Rickman in den Harry Potter-Filmen seinem Snape messerscharfe Worte voller Verachtung in den Mund legt. Ähnliches vollbringt Paul Giamattis Charakter, der mit seinem wild durch die Gegend purzelnden Glasauge auch direkt als Professor in Hogwarts unterrichten könnte.

Wie bei Harry Potter: Die vermeintliche Hassbeziehung zwischen Schüler und Lehrer wird deutlich komplexer

Beide Figuren, Snape und Hunham, stecken voller faszinierender Eigenheiten und lassen sich aufgrund ihres Handelns extrem leicht verdammen. Sowohl in Angus als auch in Harry staut sich ein nachvollziehbarer Groll gegen die Lehrkraft an. Beide Geschichten bleiben aber nicht bei dieser oberflächlichen Betrachtung stehen. Je mehr Zeit vergeht, desto besser lernen wir die Figuren kennen und verstehen, was sie bewegt.

Universal Paul Giamatti und Dominic Sessa in The Holdovers

Snapes wahre Motivation ist einer der größten Twists der Harry Potter-Reihe und verleiht der Beziehung zwischen ihm und Harry auf den letzten Metern eine völlig neue Bedeutung. Keine Angst, für The Holdovers müsst ihr keine Fantasy-Mythologie auswendig lernen. Payne gelingt aber ein ähnliches Kunststück. Am Ende seines Films hat sich die Beziehung zwischen Hunham und Angus grundlegend verändert.

Auf den ersten Blick verfolgt The Holdovers ein klares Konzept: Ein Schüler kann seinen Lehrer nicht leiden und der Lehrer den Schüler nicht. Trotzdem müssen sie auf engem Raum eine bestimmte Zeit miteinander auskommen. Ein amüsantes Hin und Her. Dieser Rahmen wird von Payne vorsichtig und voller Empathie für die Figuren aufgelöst, damit er tiefer und tiefer in ihr verborgenes Innenleben vordringen kann.

Was The Holdovers darüber hinaus richtig stark macht: Der Film wirkt, als würde er aus einer anderen Zeit stammen. Die körnige Textur der Bilder und die Musik bringen das Gefühl eines vergessenen 1970er-Jahre-Films zurück. Selbst wenn The Holdovers nicht in Hogwarts spielt, strahlt der Film mit seiner Atmosphäre eine ähnliche Magie von Gemütlichkeit und Einsamkeit aus wie das Harry Potter-Schloss im Winter.

The Holdovers läuft ab heute, dem 25. Januar 2024, in den deutschen Kinos. Bei den Oscars 2024 ist er in den Kategorien Bester Film, Bestes Originaldrehbuch, Bester Hauptdarsteller, Beste Nebendarstellerin und Bester Schnitt nominiert.

