Neue American Horror Story-Serie: Der Spin-off von AHS kommt wirklich

American Horror Story erhält eine Spin-off-Serie. Der zuständige Sender hat den Ableger für die langlebige Horror-Serie nun bestellt. Lest hier die Details.

Trotz Coronavirus-Pandemie können sich American Horror Story-Fans über noch mehr Grusel aus dem Hause Ryan Murphy freuen. Wie jetzt bekannt wurde, hat der Sender FX die Spin-off-Serie American Horror Stories bestellt und allzu lange müssen Zuschauer nicht darauf waren.

Die Details: Das ist über den American Horror Story-Ableger bekannt

Die Meldung geht zurück auf ein Update der Branchenkenner von TV Guide . Demnach hat FX American Horror Stories bestellt und das bereits für die Fernsehsaison 2020/2021, also die kommende Herbst-Winter-Saison.

Während wir gespannt auf neue Folgen aus dem American Horror Story-Universum warten, gibt es für Horror-Fans in Deutschland die jüngste 9. Staffel aktuell bei Amazon Video * zu streamen.

Während die Hauptserie in jeder Staffel ihr Setting verändert, wird American Horror Stories in jeder Folge eine andere Geschichte erzählen. Wie mein Kollege Max in einem früheren Artikel über die neue AHS-Serie angemerkt hat, kommt das Konzept wie gelegen für die Produktionsbedingungen im Kontext der Coronavirus-Pandemie.

So kann man die kleineren Geschichten mit einer überschaubarer Planung und Crew umsetzen, was bei der aufwendigen Hauptserie so nicht möglich wäre. Heraus würde dann eine Art American Horror Story Light kommen, mit der FX sein Programm in der kommenden Fernsehsaison bestücken kann, ohne vollkommen auf eine seiner erfolgreichsten Serien-Franchises zu verzichten.

Wann kommt American Horror Story Staffel 10?

Im Zuge der Meldung wurde nämlich auch bestätigt, dass die 10. Staffel von American Horror Story auf das Jahr 2021 verschoben wird. Das berichtet das Branchenblatt Variety . Die Zukunft von AHS ist indes gesichert. Die Serie wurde bis Staffel 13 verlängert.

