Neue Breaking Bad-Folge bei Netflix: Riesiger Fan-Traum offiziell bestätigt

Jetzt ist die Bestätigung endlich da. Die neueste Folge von Better Call Saul bringt Bryan Cranston und Aaron Paul als Walter White und Jesse Pinkman ins Breaking Bad-Universum zurück.

Eine Woche lange haben wir spekuliert, jetzt herrscht endlich Gewissheit: Die Rückkehr von Walter White und Jesse Pinkman findet in wenigen Stunden bei Netflix statt. Die zwei Hauptfiguren aus der Erfolgsserie Breaking Bad werden kurz vor dem Finale des Spin-offs Better Call Saul nach Albuquerque zurückkehren.

Die 11. Folge der 6. Staffel von Better Call Saul sorgte bereits durch die Wahl ihres Titel für Spekulationen: Breaking Bad. Alles deutete darauf hin, dass Walt und Jesse in der Episode auftauchen. Um alle Zweifel aus dem Weg zu schaffen, überbringt Entertainment Weekly nun die Bestätigung von Serienschöpfer Vince Gilligan.

Breaking Bad-Reunion bei Netflix: Walter White und Jesse Pinkman kehren kurz vor Better Call Saul-Finale zurück

Bei der Enthüllung zweier Statuen von Walt und Jesse in Albuquerque verriet Gilligan am vergangenen Freitag:

Spoiler-Alarm! Hier habt ihr es zuerst gehört, niemand weiß das bis jetzt. Wenn ihr am kommenden Montag zufällig bei AMC reinschaut [...], seht ihr die beiden vielleicht in der nächsten Better Call Saul-Folge.

© AMC Aaron Paul und Bryan Cranston als Walter White und Jesse Pinkman in Better Call Saul

Obwohl Gilligan ein teasendes "vielleicht" eingeschoben hat: Nach dieser Aussage, dem Titel der Folge und dem bereits veröffentlichten Szenenbild mit Bryan Cranston und Aaron Paul bestehen keine Zweifel mehr an der großen Breaking Bad-Reunionen. Zuletzt hatten die beiden eine gemeinsame Szene in El Camino: Ein Breaking Bad-Film.

Fürs Heimkino sichern: Der Breaking Bad-Film El Camino mit Aaron Paul *

Wann erscheint die Breaking Bad-Reunionen bei Netflix?

Schon heute erscheint Reunion in den USA bei AMC. In Deutschland bekommen wir die Breaking Bad-Folge von Better Call Saul ab morgen, dem 2. August 2022, bei Netflix zu Gesicht. Danach folgen noch zwei weitere Episoden, bevor sich Better Call Saul endgültig von den heimischen Bildschirmen verabschiedet.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Freut ihr euch auf die Rückkehr von Walter White und Jesse Pinkman?