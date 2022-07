Neue Breaking Bad-Folge bei Netflix: Am Dienstag erfüllt sich ein riesiger Fan-Traum

Breaking Bad kehrt zurück. Die nächsten Episode Better Call Saul hat sich das unübersehbar auf die Fahne geschrieben. Walter White und Jessy Pinkman treffen erneut auf Saul Goodman.

Better Call Saul triezt uns schon eine ganze Weile damit, dass ein Breaking Bad-Gastauftritt von Jesse Pinkman (Aaron Paul) und Walter White (Bryan Cranston) unmittelbar bevorsteht. So unmittelbar, dass wir jede Woche aufs Neue (vergeblich) auf den groß angekündigten Breaking Bad-Cameo warten. Doch der neuste Hinweis lässt es aber nicht länger verleugnen: Nächsten Dienstag, am 2. August 2022, bekommen wir ganz buchstäblich eine neue Breaking Bad-Folge.

Die 11. Better Call Saul-Episode der 6. Staffel heißt "Breaking Bad"

Nachdem viele schon für Folge 10 die Breaking Bad-Rückkehr erwarteten, die sich dann als Better Call Sauls Heist in Schwarz-Weiß entpuppte, hat das Warten nun ein Ende: Es wurde enthüllt, dass der Titel der nächsten Better Call Saul-Episode "Breaking Bad" lautet. Das wurde vom Regisseur und Drehbuchautor dieser Folge, Thomas Schnauz, mittlerweile auf Twitter bestätigt .

Natürlich ließe sich auch Jimmy McGills (Bob Odenkirk) Werdegang zu Saul Goodman mit der englischen Redewendung "Breaking Bad" (also dem Abgleiten zum Böse/Kriminellen) gut umschreiben. Aber würden uns die Serienschöpfer Vince Gilligan und Peter Gould derart trollen? Nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich. Drei Folgen vor dem Finale spricht vieles dafür, dass es nach 34 anderen Breaking Bad-Gastauftritten nun zur Wiedervereinigung von Saul, Jesse und Walter kommt.



Was erwartet uns in der Breaking Bad-Episode von Better Call Saul bei Netflix?

Achtung, es folgen Spoiler zu Better Call Saul, Staffel 6: Tatsächlich ist unser schmierig-charmanter Lieblingsanwalt mittlerweile an einem Punkt seines Werdegang angekommen, wo seine Geschichte nahtlos an Breaking Bad anschließt: Die Trennung von Kim (Rhea Seehorn) in Folge 9 machte ihn wieder zu dem alleinstehenden Anwalt, den wir in der vorangegangenen, zeitlich später angesiedelt Serie kennengelernt hatten.

© AMC Breaking Bad kehrt in Better Call Saul zurück

Die 10. Folge der 6. Staffel sprang ganz in die Zukunft, um dort viele lose Enden zu verschnüren, welche die schwarz-weißen Einschübe der Staffel-Auftakte uns gezeigt hatten. Damit fehlt nur noch der Brückenschlag wie wir von Saul Goodman in Staffel 6 zum untergetauchten Zimstschnecken-Verkäufer Gene Takovic kommen: über seine Breaking Bad-Geschichte.

Die offizielle Folgen-Handlung bei der IMDb hält sich natürlich weiter bedeckt. Dort heißt es nur: "The partners escalate their enterprise to new levels." (Die Unternehmung der Partner eskaliert auf völlig neue Weise.) Erste Bilder zeigen Jimmy in Schwarz-Weiß, Kim sowie Walter, Jesse und Skyler (Anna Gunn). Werden wir einen Schnelldurchlauf von Breaking Bad aus Saul Goodmans Perspektive erhalten? Das erste Treffen noch einmal? Oder ein ganz neues Abenteuer des Anwalts und seiner Meth kochenden Kunden? Das ist zu diesem Zeitpunkt unmöglich zu sagen. Aber Better Call Saul hat ja genau wie Breaking Bad schon immer vom Unerwarteten gelebt.

Breaking Bad im Podcast: Ist die Serie immer noch eine der besten?

Knapp 10 Jahre nach dem Breaking Bad-Finale stürzen wir uns im Moviepilot-Podcast Streamgestöber in die extrem beliebte Serie um den Chemielehrer Walter White, der zum gefürchteten Drogenboss wird.



Neben Erfolgsfaktoren und den unvergesslichsten Szenen sprechen wir im zweiten Teil auch über Serien, die nach Breaking Bad erschienen sind und an den Hit erinnern.



Werdet ihr euch die Episode "Breaking Bad" von Better Call Saul ansehen?