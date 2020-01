Neue DC-Ära mit Black Adam: Dwayne Johnson startet die Verwandlung zum Schurken

Es geht los: Dwayne Johnson stürzt sich in die Vorbereitungen für Black Adam. Seinen Trainigsauftakt für den brutalen DC-Schurken kündigt er vollmundig an.

Es wird wohl die größte Herausforderung seiner Karriere. Dwayne Johnson spielt bald einen der fiesesten und abgründigsten DC-Schurken. Sein Black Adam-Film ist lange angekündigt und verknüpft mit dem Universum von Shazam!. (Hier lest ihr die Hintergründe) Johnson, der ein, wieder mal, beschäftigungsreiches Jahr hinter sich gebracht hat, schenkt dem Projekt nun seine volle Aufmerksamkeit.

Im The Rock-Kosmos bedeutet das vor allem: Ganz viel Training. Bei Instagram teilte teilte Johnson ein Video und eine Botschaft an die Fans, die spannende Infos enthält.

Dwayne Johnson über das Training für Black Adam:

Beginne mein extrem hartes Training für meine kommende Rolle als Black Adam. Sie liegt in meinem Blut.

In welchem Körperbereich genau der bekanntlich stets durchtrainierte Dwayne Johnson (zuletzt in Jumanji 2) noch Nachholbedarf sieht, fragt ihr euch zurecht. Womöglich ließ der Ex-Wrestler sich über die Feiertage etwas hängen. Vielleicht verhält sich der Johnsonsche Muskelzyklus aber auch wie der eines Profi-Boxers, der sich vor dem nächsten großen Kampf stets neu aufpumpt.

Dwayne Johnson über das neue Black Adam Video:

Dem Darsteller zufolge stammt der Clip von den bekannten Produzenten Bosslogic und Veliokulan. Hier könnt ihr den Clip sehen.

Dwayne Johnson über Black Adam im DCUniverse

"Die Hierarchy der Macht im DC-Universum steht vor einer großen Veränderung #NeueÄra", warnt Johnson die Helden und Heldinnen um Wonder Woman, Aquaman und Shazam!. Hier erfahrt ihr mehr über die wahrlich beeindruckenden Kräfte des Schurken.

Dwayne Johnson über die Dreharbeiten von Black Adam

Die beginnen in diesem Sommer. Johnson gibt sich also ein knappes halbes Jahr Zeit, um sich für Black Adam in Form zu bringen. Der Kinostart ist für 2021 angesetzt.

Freut ihr euch auf Dwayne Johnsons Verschmelzung mit Black Adam?