Neue Marvel-Serie traut sich, was sich vorher noch kein anderes MCU-Projekt wagt

Nächstes Jahr erwartet uns der Start von She-Hulk auf Disney+. Die neue Marvel-Serie hört sich ziemlich abgefahren an und dürfte das MCU gehörig aufmischen.

Das Marvel Cinematic Universe breitet sich weiter auf Disney+ aus. Nachdem wir dieses Jahr den Start von fünf (!) neuen Serien erlebt haben, kündigen sich bereits die nächsten Projekte für 2022 an. Neben Ms. Marvel und Moon Knight gehört dazu auch She-Hulk. Die Geschichte von Bruce Banners Cousine wartet mit einigen Überraschungen auf.

Im Gegensatz zu MCU-Serien wie The Falcon and The Winter Soldier und Hawkeye scheint She-Hulk nicht auf Drama und Action zu setzen. Stattdessen haben wir es hier mit einer frechen Anwaltsserie zu tun, die sich im halbstündigen Comedy-Format präsentiert und damit in die experimentelle Richtung von WandaVision geht.

Marvels She-Hulk bricht die vierte Wand auf Disney+

Wie Comic Book festhält, soll sich She-Hulk sogar noch ein Stück weiter aus dem Fenster lehnen als Marvels verspielter Streifzug durch die Sticom-Geschichte. Ausgehend von den Scooperinnen KC Walsh und Lizzie Hill wird die Serie mehrmals die vierte Wand brechen und sich sogar direkt an Marvel-Chef Kevin Feige wenden.

Damit bewegt sich She-Hulk auf einem ähnlichen Metalevel wie die Deadpool-Filme mit Ryan Reynolds. Ohne mit der Wimper zu zucken, werden hier die X-Men durch den Kakao gezogen, während sich Reynolds über seine seinen Auftritt als Green Lantern im gleichnamigen DC-Film lustig macht. Im MCU gab es so etwas bisher nicht.

Humor ist zwar ein wichtiger Bestandteil der von Marvel Studios produzierten Filme und Serien. Trotz aller Selbstironie war von Meta-Gags à la Deadpool bisher kaum etwas zu entdecken. Da das Franchise aktuell aber sowieso die Tore ins Multiversum öffnet und Schurken aus alten Spider-Men-Filmen zurückbringt, klingt ein Abstecher auf die Metaebene inklusive Kevin Feige-Referenz gar nicht so verkehrt.

