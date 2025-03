Neue McGonagall-Darstellerin für Harry Potter-Serie soll feststehen: Sie ist aus einem Netflix-Hit bekannt

Die britische Schauspielerin Janet McTeer soll sich in Verhandlungen um die McGonagall-Rolle in der neuen Harry Potter-Serie befinden. Ein anderer Star soll außerdem fast den Snape-Part sicher haben.

Fast wöchentlich erscheinen gerade frische Casting-Meldungen rund um die neue Harry Potter-Serie. Zuletzt wurde offiziell verkündet, dass John Lithgow die Rolle von Albus Dumbledore spielen wird. Jetzt ist ein neuer Name enthüllt worden, diesmal für den Part von Professor Minerva McGonagall.

Britische Schauspielerin soll sich in Verhandlungen um McGonagall-Rolle in Harry Potter-Serie befinden

Laut Deadline -Quellen soll sich Janet McTeer in Gesprächen für die McGonagall-Rolle im kommenden Reboot befinden. In den Filmen wurde die Figur durch die Performance der 2024 verstorbenen Schauspielerin Maggie Smith geprägt.

Die 63-jährige McTeer kann auf eine lange Schauspielkarriere mit Filmen wie Tideland und Hannah Arendt zurückblicken. Netflix-Fans kennen sie womöglich als Helen Pierce aus der erfolgreichen Serie Ozark.

Eine offizielle Bestätigung von HBO gibt es noch nicht. Deadline will aber auch erfahren haben, dass sich der potenzielle neue Snape-Darsteller Paapa Essiedu jetzt fast vor der Unterzeichnung eines Vertrags befinden soll. Offiziell bestätigt ist bis jetzt nur die Dumbledore-Rolle von Lithgow.

Wann startet die Harry Potter-Serie?

Ein Startdatum des Fantasy-Reboots ist noch nicht bekannt. Bisher wurde nur angekündigt, dass die Harry Potter-Serie irgendwann 2026 anlaufen soll. Vermutlich wird es bis zum Spätjahr dauern.

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?