Neue Netflix-Serie von Horror-Meister seht bevor: Trailer verspricht schon jetzt Albträume und Tränen

Horror-Meister Mike Flanagan meldet sich mit seiner vierten (!) Netflix-Serie zurück. Wir haben den ersten Trailer zu Gänsehaut um Mitternacht aka The Midnight Club für euch.

Wenige Beziehungen sind so fruchtbar wie die zwischen Mike Flanagan und Netflix. Der Regisseur hinter ausgezeichneten Horrorfilmen wie Doctor Sleeps Erwachen hat seit 2018 schon drei Serien für den Streaming-Dienst umgesetzt. Nun kündigt sich mit Gänsehaut um Mitternacht die vierte Netflix-Serie des Filmemachers an.

Nach Spuk in Hill House, Spuk in Bly Manor und Midnight Mass finden wir uns nun in den Räumen eines Krankenhauses wieder, in dem sich eine Gruppe Jugendlicher spannende Gruselgeschichten erzählen. Zudem haben die Jugendlichen einen Pakt geschlossen: Wer als erstes stirbt, soll die anderen aus dem Jenseits kontaktieren.

Horror bei Netflix: Erster Trailer zu Gänsehaut um Mitternacht

Gänsehaut um Mitternacht - Trailer (Deutsch) HD

Gänsehaut um Mitternacht basiert auf dem gleichnamigen Roman von Christopher Pike aus dem Jahr 1994, der im Original den Titel The Midnight Club trägt. Flanagan hat das Konzept der Serie zusammen mit Leah Fong entwickelt.

Wann startet Gänsehaut um Mitternacht bei Netflix?

Gänsehaut um Mitternacht startet am 7. Oktober 2022 bei Netflix. Die 1. Staffel umfasst insgesamt zehn Episoden, die alle zeitgleich auf der Plattform des Streaming-Diensts veröffentlicht werden.

