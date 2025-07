Neue Poster zu Das Kanu des Manitu enthüllen alle Bösewichte – aber der wichtigste fehlt

Vor dem Kinostart von Das Kanu des Manitu hat Bully neue Charakterposter geteilt. Darauf sind unter anderem alle Bösewichte und ihre Stars zu sehen. Aber wo ist Sky du Mont?

Nächsten Monat ist es endlich so weit und mit Das Kanu des Manitu startet die Fortsetzung zu einem der erfolgreichsten deutschen Kinofilme überhaupt. Um die Vorfreude anzuheizen, hat Michael "Bully" Herbig jetzt nochmal einen Schwung neuer Charakterposter geteilt. Eine Sammlung präsentiert alle Bösewichte und die dazugehörigen Stars. Der wohl wichtigste fehlt aber.

Bully enthüllt alle Bösen aus Das Kanu des Manitu auf Charakterpostern

Hier könnt ihr euch direkt selbst alle Charakterposter zur Fortsetzung von Der Schuh des Manitu anschauen, auf denen die Bösen zu sehen sind:

Hier ist der Cast der Bösewichte in Das Kanu des Manitu im Überblick:

Was direkt auffällt: Santa Maria-Darsteller und Schauspiellegende Sky du Mont ist nicht dabei. Bestätigt ist jedoch, dass der Star in der Komödien-Fortsetzung mitspielt. Danach geht er endgültig in Schauspielrente.

Ob Sky du Mont in der Schuh des Manitu-Fortsetzung plötzlich auf die Seite der Guten gewechselt ist oder womöglich nur einen so kleinen Cameo-Auftritt hat, dass er kein eigenes Poster bekommt, lässt sich zurzeit nur spekulieren.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Das Kanu des Manitu schauen:

Wann startet Das Kanu des Manitu im Kino?

Die Der Schuh des Manitu-Fortsetzung läuft ab dem 14. August 2025 in den deutschen Kinos. Als Besonderheit bekommt Das Kanu des Manitu als bisher einziger deutscher Film sogar eine IMAX-Auswertung. Dadurch läuft die Bully-Komödie in ausgewählten Städten auf den größtmöglichen Leinwänden.

Hier ist die offizielle Synopsis zu Das Kanu des Manitu laut Constantin Film:

Abahachi, der Häuptling der Apachen (Michael Bully Herbig), und sein weißer Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) kämpfen unermüdlich für Frieden und Gerechtigkeit – doch eine neue, aufstrebende Bande macht ihnen das Leben besonders schwer! Sie locken Abahachi und Ranger in eine Falle, um an das sagenumwobene Kanu des Manitu zu gelangen.

Erst in letzter Sekunde können sie von ihrem treuen Weggefährten, dem liebenswerten Griechen Dimitri (Rick Kavanian), und seiner neuen Fachkraft Mary (Jasmin Schwiers) gerettet werden. Doch wie sich herausstellt, war das alles Teil eines großen Plans und auch erst der Anfang. Mit vereinten Kräften (und allerlei Meinungsverschiedenheiten und Missverständnissen) stürzen sich die Helden in ihr größtes Abenteuer – und finden überraschende Antworten auf die allerwichtigsten Fragen des Lebens!