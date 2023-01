Neue Robert Downey Jr.-Rolle nach Iron Man: Wegen Schauspiel-Tortur ist der MCU-Star auf ersten Bildern kaum wiederzuerkennen

In der neuen Serie The Sympathizer von Meisterregisseur Park Chan-wook spielt Robert Downey Jr. gleich mehrere Rollen. Auf ersten Bildern vom Set ist er kaum wiederzuerkennen.

Nach dem Iron Man-Ende im Marvel Cinematic Universe sucht Robert Downey Jr. nach neuen Schauspielherausforderungen. Eine gute Gelegenheit dafür bietet ihm wohl The Sympathizer.

In der kommenden Serie von Oldboy-Regisseur Park Chan-wook soll der Avengers-Star durch einen surrealen Kniff mehrere Personen verkörpern. Jetzt sind erste Set-Fotos zur HBO-Serie im Netz gelandet, auf denen Downey Jr. kaum wiederzuerkennen ist.

Schaut hier noch einen Trailer zu Christopher Nolans Oppenheimer mit Robert Downey Jr.:

Oppenheimer - Trailer (Deutsch) HD

Robert Downey Jr. stürzt sich nach Marvel in einen Schauspielexzess

Die kommende Park Chan-wook-Serie basiert auf dem Roman von Viet Thanh Nguyen, der von der Kritik gefeiert und 2016 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Die Handlung dreht sich um einen kommunistischen Spion zur Zeit des Kalten Kriegs, der französische und vietnamesische Wurzeln hat und in die USA ins Exil geschickt wird.

Durch einen surrealen Kniff soll Robert Downey Jr. gleich mehrere Bösewichte spielen, die Teil des amerikanischen Establishments sind. Jetzt sind Set-Fotos zu The Sympathizer im Netz gelandet, die einen ziemlich verwandelten Downey Jr. in einer der Rollen zeigen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Anscheinend kommen für die verschiedenen Figuren in der HBO-Serie unterschiedlichste Perücken und Kostüme zum Einsatz. Ende Oktober 2022 teilte der Marvel-Star bereits ein Video auf Instagram, in dem er sich für The Sympathizer von seinen Kindern eine Glatze rasieren lässt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob sich der Aufwand gelohnt hat, werden wir schon bald erfahren. Wann The Sympathizer genau startet, steht leider noch nicht fest. Dieses Jahr ist Robert Downey Jr. außerdem noch in Christopher Nolans neuem Film Oppenheimer zu sehen, der am 20. Juli 2023 in die Kinos kommt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auch The Sympathizer?