Neue Serie mit Friends-Star Lisa Kudrow erobert Netflix-Charts

Letzte Woche ging die schwarzhumorige Netflix-Serie No Good Deed mit Lisa Kudrow online, die mittlerweile in den Streaming-Charts platziert ist. Ein Hausverkauf mit Hindernissen ist das Thema.

Friends-Fans sollten einen Blick auf Platz 5 der Netflix-Serien-Charts werfen. Diesen belegt neuerdings die schwarzhumorige Dramedy No Good Deed mit Lisa Kudrow und Ray Romano (Alle lieben Raymond) als Serienpaar.



Hinter dem Projekt, von dem es bislang acht Episoden gibt, verbirgt sich Serienschöpferin Liz Feldman, die man bereits für das Netflix-Format Dead To Me kennt.



No Good Deed: Die neue Netflix-Serie mit Friends-Star Lisa Kudrow

In No Good Deed wollen Lydia (Kudrow) und Paul (Romano) ihre begehrte Villa in Los Angeles verkaufen, um woanders ein neues Leben zu beginnen. Für drei andere Paare beginnt damit der Kampf um ihr Traumhaus, von dem alle glauben, es würde all ihre persönlichen Probleme lösen. Doch hinter dem Hausverkauf verbirgt sich ein dunkles Geheimnis, dem sich Lydia und Paul endlich stellen müssen.

Der Serientitel ist ein Wortspiel. Zum einen bezieht man sich auf die Redewendung No good deed goes unpunished (Keine gute Tat bleibt ungestraft), zum anderen ist deed auch das Wort für Grundbucheintrag oder Eigentumsurkunde.

Laut Flixpatrol ist die Netflix-Serie in Kanada schon auf Platz 1 der Serien-Charts, in Deutschland muss das Format noch unter anderem an dem Verschwörungs-Thriller mit Colman Domingo und der Agentenserie mit Keira Knightley vorbei.

