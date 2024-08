Neue Thriller-Serie stürmt Netflix-Charts: Pure Hochspannung für Harlan Coben-Fans

Wer nach drei Harlan Coben-Serien nicht genug von Hauptdarsteller Richard Armitage bekommt, kann bei Netflix jetzt Nachschub streamen. Die Thriller-Serie Red Eye erobert gerade schon die Charts.

Der britische Schauspieler Richard Armitage ist mittlerweile zum Aushängeschild der beliebten Harlan Coben-Serien von Netflix geworden. Bis die vierte Adaption aus dem Krimi-Universum zu dem Streamer kommt, könnt ihr jetzt erstmal frischen Thriller-Nachschub mit dem Star schauen. In den Netflix-Charts belegt die neue Serie Red Eye mit Armitage gerade schon Platz 2 der Serien-Top-10.

Neue Thriller-Serie mit Richard Armitage: Darum geht es in Red Eye bei Netflix

In der Story der Serie wird Armitage als Chirurg Dr. Matthew Nolan während einer Dienstreise in Peking verhaftet, weil er einen Mord begangen haben soll. Die Polizistin Hana Li (Jing Lusi) soll ihn auf dem Flug nach Großbritannien nun zurück nach China eskortieren. Die Rückreise wird jedoch von einer rätselhaften Mordserie an Bord des Flugzeugs erschüttert.

Netflix Red Eye

Red Eye umfasst bei Netflix insgesamt 6 Folgen mit je 47 bis 48 Minuten Länge. Durch die kurzweilige, fesselnde Thriller-Unterhaltung ist die Serie ideales Binge-Futter für zwischendurch.

Die nächste Harlan Coben-Serie Ich vermisse dich mit Richard Armitage ist auch schon in Arbeit. Ein Startdatum steht zurzeit noch nicht fest. Bislang war der britische Schauspieler schon in Ich schweige für dich, Wer einmal lügt und In ewiger Schuld zu sehen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

