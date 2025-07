Neue Thriller-Serie von The Blacklist-Boss: Im Teaser-Trailer stürzt ein Flugzeug voller Schwerverbrecher ab & nur ein Mann kann sie einfangen

The Blacklist war ein großer Erfolg. Noch dieses Jahr meldet sich Schöpfer Jon Bokenkamp mit der eisigen Thriller-Serie Remnick zurück, für die jetzt ein erster Teaser -Trailer erschienen ist.

10 Staffeln lang lief The Blacklist mit James Spader erfolgreich im Fernsehen. Die Thriller-Serie über ein verbrecherisches Mastermind, das mit dem FBI zusammenarbeitet, ging 2023 schließlich zu Ende. Was Red-Darsteller Spader als Nächstes macht, wissen wir nicht. Bei The Blacklist-Schöpfer Jon Bokenkamp sieht das aber anders aus. Bokenkamp stellt noch dieses Jahr eine neue Thriller-Serie vor, erneut mit Verbrechern und Stars im Schlepptau. Wie Remnick aussieht, zeigt jetzt ein erster Teaser-Trailer, der den Starttermin verrät.

Schaut euch hier den Teaser-Trailer für Remnick an:

Remnick - Starttermin Teaser-Trailer (English)

In der neuen Thriller-Serie des The Blacklist-Schöpfers jagt Jason Clarke Verbrecher durch Alaska

Am Anfang von Remnick steht ein Flugzeugabsturz, wie der Teaser-Trailer zeigt. Und was wir darin auch sehen, sind die auffälligen orangen Overalls der Insassen. Es handelt sich à la Con Air um einen Gefangenentransport über den Wolken. Das Flugzeug stürzt im eisigen US-Bundesstaat Alaska ab. Dutzende höchst gefährliche Häftlinge überleben die Bruchlandung und fliehen aus dem Wrack.

Das Absturzgebiet fällt in den Verantwortungsbereich von US-Marshal Frank Remnick (Jason Clarke), der die Entflohenen wieder einsammeln soll. Gleichzeitig wachsen laut der offiziellen Synopsis die Zweifel, ob es sich bei dem Absturz um eine verhängnisvolle Verkettung von Zufällen handelt oder vielmehr um einen geplanten Ausbruchsversuch.

Jason Clarke führt die Besetzung von Remnick an und hat zwischen Brotherhood und Winning Time: Aufstieg der Lakers-Dynastie reichlich Serienerfahrung gesammelt. Er war zuletzt aber vor allem im Kino zu sehen, etwa in Oppenheimer und Friedhof der Kuscheltiere.

Ihm zur Seite stehen im hohen Norden der USA unter anderem Dominic Cooper (Preacher), Haley Bennett (Swallow) und Alfre Woodard (See – Reich der Blinden). Blacklist-Schöpfer Jon Bokenkamp hat die Serie gemeinsam mit Richard D'Ovidio aus der Taufe gehoben. Für die Regie konnte er Sam Hargrave gewinnen, der sich durch die beiden Extraction-Filme mit Chris Hemsworth einen Namen im Action-Genre gemacht hat.

Auch interessant:

Ab wann streamt Remnick in Deutschland?

Remnick (Originaltitel: The Last Frontier) startet am 10. Oktober 2025 beim Streaming-Dienst Apple TV+. Die Serie besteht insgesamt aus zehn Episoden. Die ersten beiden werden zusammen veröffentlicht, dann folgt jeden Freitag bis zum 5. Dezember 2025 jeweils eine Episode.