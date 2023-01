Das neue DC Universe hat feste Formen angenommen. Die wohl größte Nachricht: Eine weitere Batman-Figur wird die große Leindwand erobern. Erfahrt hier alles über den Film.

Im letzten Jahr übernahm James Gunn das Steuer bei DC, der Comic-Welt von Batman, Wonder Woman und Superman. Unter ihm soll vieles anders werden. Das DC Universe, so der offizielle Marken-Name, soll geschlossener daherkommen. Am Montag präsentierten DC und James Gunn vor US-amerikanischen Branchen-Blättern wie The Wrap , THR und Variety ihren vorläufigen Plan für die DC-Zukunft. Seht hier den gesamten DC-Plan für das neue Universum

Die vielleicht größte Nachricht des Aufgebots: Wir kriegen noch einen Batman.

Die Details: So soll der neue Batman-Film aussehen

Der neue Batman-Film soll explizit abgetrennt von Robert Pattinsons Interpretation des dunklen Ritters existieren. In den nächsten Jahren erhält Matt Reeves' Reihe ihr Sequel. Auch der Ansatz des neuen Batman-Films unterscheidet sich stark von Pattinsons Welt. Der Film basiert auf Grant Morrisons Comic-Reihe und heißt The Brave and the Bold. In dieser Version ist auch Robin enthalten – eine Figur, die es im neuen Jahrtausend noch nicht auf die Leinwand geschafft hat, zumindest nicht als Live-Action-Version.

Auch in James Gunns Statement drückt sich die Trennung zwischen dem neuen Batman und Robert Pattinsons Batman aus. Er nennt ihn den "DCU Batman":

Dies ist die Einführung des DCU Batman, Bruce Wayne. Er stellt außerdem unseren Liebling Robin vor, Damian Wayne [...]

Gunn beschreibt diesen Robin als "little son of a bitch", was sich jugendfrei mit "kleine Nervensäge" übersetzen lässt.

Sämtliche Batman-Verfilmungen der letzten 23 Jahre (und es gab sehr viele) verzichteten auf einen voll ausgeformten Robin. In Christopher Nolans The Dark Knight Rises entpuppte sich der von Joseph Gordon-Levitt gespielte Polizist als Robin, trat aber nicht in Aktion.

Wer Batman und wer Robin in The Brave and the Bold spielen wird, ist noch nicht bekannt. Die komplette Besetzung von Regie bis Drehbuch liegt im Dunkeln. Genauso der Start des Films.

Wie viele Batmen gibt es gerade und wie will James Gunn das Problem lösen?

Mit Robert Pattinson, Ben Affleck, Michael Keaton und dem neuen dunklen Ritter gibt es nun vier aktive Batmen im erweiterten DC-Universum. Robert Pattinsons separate Existenz ist geklärt. Bleiben noch Affleck und Keaton, die beide im kommenden The Flash auftreten sollen. Dieser Flash-Film könnte zum großen Wischmop und Wendepunkt in der DC-Zukunft werden und die alten Figuren des von Zack Snyder geprägten DCEU aus dem neuen DC Universe verbannen.

