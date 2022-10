Neuer Guardians of the Galaxy-Film bei Disney+: Im ersten Trailer zahlt sich ein 8 Jahre alter Witz endlich aus

Noch vor Guardians of the Galaxy 3 kehren die MCU-Raumfahrer im Holiday Special zurück. Der erste Trailer greift eine alte Marvel-Szene über Kevin Bacon auf.

Bis Guardians of the Galaxy 3 im Kino erscheint, ist es noch eine Weile hin. Bald schon soll allerdings das The Guardians of the Galaxy Holiday Special den Marvel-Fans die Wartezeit versüßen und die MCU-Truppe um Peter Quill (Chris Pratt) zurückbringen. Der erste Trailer schnappt sich einen acht Jahre alten Witz und macht ihn zum Weihnachtsgeschenk. In Form eines Cameo-Auftritts von Kevin Bacon.

Schaut euch hier den ersten Trailer zum Guardians of the Galaxy Holiday Special an:

The Guardians of the Galaxy Holiday Special - Trailer (English) HD

Im Guardians of the Galaxy Holiday Special entführt die Marvel-Truppe Kevin Bacon

Weihnachten steht nämlich vor der Tür, und Quill ist wegen Gamora (Zoe Saldana) ziemlich niedergeschlagen. Um ihn aufzumuntern, wollen seine Kollegen kurzerhand Kevin Bacon entführen und ihn ihrem traurigen Anführer zum Festtagsgeschenk machen. Immerhin hat er sich schon im ersten Guardians of the Galaxy als großer Verehrer von Bacons Tanzkünsten in Footloose gezeigt.

Schaut euch hier den Footloose-Witz in Guardians of the Galaxy auf Englisch an:

Ein acht Jahre alter Witz ist allerdings nicht die einzige Überraschung, die MCU-Fans im Holiday Special bevorsteht. Wie unter anderem der Hollywood Reporter berichtet, soll Michael Rooker in seiner Rolle als Quills Mentor Yondu zurückkehren. Erneut zum Leben erweckt wird er nach seinem Ableben in Guardians of the Galaxy Vol. 2 wohl nicht. Vielleicht tritt er in Weihnachtsrückblenden von Pratts Figur auf.

Vor Guardians of the Galaxy 3: Wann kommt das Holiday Special zu Disney+?

Bis Marvel-Fans sich über diese Frage Sicherheit verschaffen können, ist es nicht mehr lange hin. Das Guardians of the Galaxy Holiday Special kommt am 25. November 2022 zu Disney+. Bis Guardians of the Galaxy 3 im Kino erscheint, dauert es noch bis zum 3. Mai 2023.

Freut ihr euch auf das Holiday Special?