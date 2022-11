Neuer Guardians of the Galaxy-Film ignoriert einfach die größte Frage – erst in 6 Monaten bekommen wir die Antwort

Das Guardians of the Galaxy Holiday Special dreht sich um einen großen Verlust. Wie der allerdings wirklich überwunden wird, bleibt noch einige Monate ungeklärt.

Mit dem The Guardians of the Galaxy Holiday Special ist der letzte Marvel-Kracher des Jahres veröffentlicht. Der MCU-Film dreht sich um eine der brennendsten Fragen in der Saga der Raumfahrer-Crew. Aber leider gibt es die Antwort erst in einem halben Jahr. Vorsicht, Spoiler!

Guardians of the Galaxy 3 muss Antwort geben, die das Holiday Special schuldig bleibt

Denn das Holiday Special dreht sich insbesondere um Peter Quills (Chris Pratt) Trauer über den Verlust seiner geliebten Gamora (Zoe Saldana). Die Kriegerin wurde in Avengers 3: Infinity War von ihrem Ziehvater Thanos (Josh Brolin) getötet. Nichtsdestotrotz tauchte im Zeitreise-Wirrwarr von Avengers 4: Endgame noch einmal eine andere Version von ihr auf.

Aber anstatt nun die große Fragen nach dem Verbleib von Gamorra oder ihrem alternativen Ich zu klären, beklebt das Holiday Special Quills Wunde nur mit einem Kevin Bacon-förmigen Trostpflaster. Ebenso werden auch die Marvel-Fans bis zum Start von Guardians of the Galaxy 3 warten müssen, in dem Gamora als aktive Figur zurückkehren soll (via Collider ).

Wann kommt Guardians of the Galaxy 3 in die Kinos?

Guardians of the Galaxy 3 wird am 3. Mai 2023 in die deutschen Kinos kommen. Neben den üblichen Verdächtigen werden im Sequel unter anderem auch Sylvester Stallone und Will Poulter (Midsommar) dabei sein.

