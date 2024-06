Neuer Heist-Thriller mit Matt Damon vom Road House-Macher: Erster Trailer ist voller unterhaltsamer Verfolgungsjagden

Matt Damon und Regisseur Doug Liman machten für Die Bourne Identität gemeinsame Sache. Der Heist-Thriller The Instigators vereint das Action-Duo nach 22 Jahren wieder. Seht hier den Trailer.

Regisseur Doug Liman gilt als wahrer Action-Meister und hat uns mit Mr. & Mrs. Smith, Road House oder Die Bourne Identität bereits ordentliche Kracher des Genres bereitet. Bei letzterem Vertreter arbeitete der Filmemacher erstmals mit Matt Damon zusammen, den er 22 Jahre später nun wieder vor der Kamera inszenierte.

Der Heist-Thriller The Instigators bringt das Duo für Apple TV+ wieder zusammen ‒ und verspricht im ersten Trailer erneut explosive wie komödiantische Action.

Seht hier den ersten Trailer zu The Instigators mit Matt Damon:

The Instigators - Trailer (Deutsch) HD

Matt Damon und Casey Affleck mit einer Therapeutin auf der Flucht: Darum geht's in Heist-Thriller The Instigators

Matt Damon spielt in The Instigators den in die Jahre gekommenen Vater Rory, der sich mit Ex-Verbrecher Cobby (Casey Affleck) zusammentut, um die Finanzmittel eines korrupten Politikers zu stehlen. Als ihr Plan jedoch ordentlich schiefläuft, müssen die beiden nicht nur vor der Polizei fliehen, sondern auch vor jeder Menge Gestalten der politischen und kriminellen Unterwelt. Dabei bekommen sie ungeahnte Unterstützung von Rorys Therapeutin (Hong Chau).

In weiteren Rollen sind unter anderem Jack Harlow (White Men Can't Jump), Ron Perlman (Die Stadt der verlorenen Kinder), Alfred Molina (Three Pines) und Paul Walter Hauser (Der Fall Richard Jewell) zu sehen. Casey Affleck zeichnet gemeinsam mit Chuck MacLean (City on a Hill) selbst für das Drehbuch verantwortlich.

Wann und wo kommt The Instigators mit Matt Damon?

The Instigators wird hierzulande direkt im Streaming-Abo auf Apple TV+ erscheinen. Ab dem 9. August 2024 findet ihr den Heist-Thriller mit Matt Damon und Casey Affleck dort im Filmprogramm.

