Neuer Herr der Ringe-Film um 8 Monate (!) verschoben – Schuld sind Godzilla und ein Sci-Fi-Epos

Ein neuer Herr der Ringe-Film kommt. Allerdings viel später als gedacht. Grund dafür sind die Verschiebungen beim nächsten Godzilla-Film und einem heiß erwarteten Sci-Fi-Blockbuster.

Das Herr der Ringe-Franchise wächst. Dafür sorgt nicht nur die Amazon-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, sondern auch der kommende Animationsfilm The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Wegen des Sci-Fi-Krachers Dune: Part Two und Godzilla x Kong: The New Empire musste der Start des Fantasy-Epos jetzt aber um acht Monate verschoben werden.

Wann kommt der neue Der Herr der Ringe-Film?

Wie Deadline berichtet, wird The War of the Rohirrim jetzt am 13. Dezember 2023 in den USA und voraussichtlich am 12. Dezember 2023 in Deutschland erscheinen. Vorheriger US-Starttermin war der 12. April 2024. Das Datum konnte an wegen einer Kette an Verschiebungen nicht gehalten werden, für die der anhaltende Streik von Schauspieler:innen und Autor:innen in Hollywood verantwortlich ist.

Sci-Fi-Kracher und Godzilla-Film verdrängen Herr der Ringe aus dem Kino-Plan

Aufgrund des Streiks können nämlich die Stars aus Dune 2 ihren Film gegenwärtig nicht bewerben, sodass Produktionsfirma Legendary dessen US-Starttermin vom 3. November 2023 auf den 15. März 2024 verschoben hat.

Warner Bros. Timothee Chalamet und Zendaya in Dune 2

Am 15. März 2024 startete für Legendary allerdings schon der Monster-Blockbuster Godzilla x Kong: The New Empire, der in der Folge jetzt am 11. April 2024 kommen soll. Das war den Herr der Ringe-Produzenten ganz offensichtlich ein wenig zu viel Konkurrenz, sodass das Fantasy-Epos um ganze acht Monate verschoben wurde.

Auch wenn die Verschiebungen Fantasy- und Sci-Fi-Fans gleichermaßen frustrieren werden, ist es wichtig, die Bedeutung des Streiks für Darsteller:innen und Autor:innen anzuerkennen. Corona, Streaming und AI haben die Industrie für immer verändert. Amazon Prime-Abonnent:innen können sich indes über einen kleinen Lichtblick freuen: Staffel 2 von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wurde durch den Streik nicht verzögert.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Podcast: Bringt Ahsoka das alte Star Wars-Gefühl zurück?

Mit Ahsoka bringt uns die bereits 5. Live-Action-Serie aus dem Star Wars-Universum in eine weit, weit entfernte Galaxie zurück. Der vielversprechende Auftakt überzeugt mit jeder Menge Star Wars-Nostalgie. Aktuell könnt ihr die Serie bei Disney+ streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

15 Jahre nach ihrem Debüt in The Clone Wars bekommt Star Wars-Fanliebling Ahsoka Tano jetzt ihre erste eigene Serie, die zugleich eine Fortsetzung der Animations-Serie Rebels ist. Ob das galaktische Abenteuer mit Rosario Dawson in der Hauptrolle gelungen ist? Wir haben uns das im Serien-Check der ersten 2 Folgen genauer angesehen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.