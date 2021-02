Neuer Justice League-Anheizer verwirrt: Hat Zack Snyder den Joker verwechselt!?

Vor dem neuen Justice League hat Zack Snyder ein erstes Bild von Jared Leto als Joker-Rückkehrer geteilt. Die mysteriöse Gestalt verwirrt aber und erinnert viel stärker an Joaquin Phoenix.

Der legendäre Snyder-Cut von Justice League kommt und wird DC-Fans ein komplett neues Erlebnis des Blockbusters bescheren. Über Monate hat Zack Snyder nochmal an seiner persönlichen Schnittfassung arbeiten dürfen, um fertiges Material neu zu schneiden sowie zu bearbeiten und einige zusätzliche Szenen nachzudrehen.

Überraschend wurde auch verkündet, dass Jared Leto als Joker aus Suicide Squad Teil des Snyder-Cuts sein wird. Infos zu seiner Rückkehr gibt es aber noch nicht wirklich. Dafür hat der Regisseur jetzt ein erstes Bild vom Joker aus dem neuen Justice League als Anheizer geteilt. Die verschwommene Gestalt darauf irritiert mich aber: Hat Snyder am Set etwa die Stars verwechselt?

Erstes Bild vom Joker im neuen Justice League erinnert stark an Joaquin Phoenix

Auf Twitter hat Zack Snyder ein Bild vom Joker geteilt. Für ihn ist es eine große Ehre, die Figur von Suicide Squad-Regisseur David Ayer und Star Jared Leto übernehmen zu dürfen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Klar zu erkennen ist aber nur die Joker-Karte, die der Batman-Bösewicht hochhält. Die eigentliche Attraktion des Bilds ist verschwommen, um die Spannung rund um die Rückkehr des Charakters wohl noch weiter anzuheizen. Wenn ich mir das Bild so anschaue, bin ich aber eher verwirrt. An den Joker aus Suicide Squad muss ich hier keine Sekunde lang denken.

Stattdessen erinnert mich dieser Clown-Psychopath total an den letzten Kino-Joker, der von Joaquin Phoenix gespielt wurde. Von dem Joker, der wie ein zutätowierter Mix aus schrillem Zuhälter und irrem Rockstar-Junkie daherkam, fehlt hier auf den ersten Blick jede Spur.

© Warner Bros. Joaquin Phoenix als Joker

Die langen Haare und grob erkennbaren Gesichtszüge strahlen für mich viel stärker den psychopathischen Wahnsinn der Figur aus Todd Phillips' Film aus. Zack Snyder wird hier beim Nachdreh doch nicht etwa die Schauspieler vertauscht haben, weil er selbst so berauscht vom polarisierenden Milliardenerfolg des Hangover-Regisseurs war!?

Schaut den neusten Trailer zum Snyder-Cut

Zack Snyder’s Justice League - Trailer 2 in Farbe (English) HD

Vom Regisseur selbst gibt es aber schon Hinweise auf eine optische Veränderung von Jared Letos Joker.



Im Snyder-Cut sollen wir eine neue Version des Suicide Squad-Jokers bekommen

Als Zack Snyder im November 2020 über die neu gedrehten Szenen für seine ultimative Schnittfassung gesprochen hat, verriet er auch kleine Details zur Joker-Rückkehr. Der Regisseur beschreibt den Auftritt von Jared Leto so:

Ich wollte natürlich ehren, was mit ihm geschaffen wurde, weil ich es wirklich cool fand; aber auch hier werde ich euch nicht sagen, was in der kleinen Szene passiert, aber etwas Zeit ist vergangen zwischen dem letzten Mal, als wir Joker gesehen haben, und diesem Auftritt. Also hat er einiges gemacht ... er ist ein müder Joker, ich denke, das ist eine Art, es zu sagen.

Spannende Theorie zur Rückkehr: Der Joker im neuen Justice League: Schlägt er Robin tot und zündet ihn an?

Das würde zumindest erklären, wieso der Batman-Schurke auf dem unscharfen Bild optisch verändert wirkt mit den längeren Haaren. Womöglich spielt Leto einen abgeschlageneren, etwas heruntergekommener wirkenden Joker, der sich von seinem Suicide Squad-Look abhebt und vielleichtzeigt.

In den USA wird der Snyder-Cut von Justice League am 18. März 2021 beim Warner-Streamingdienst HBO Max veröffentlicht. Da es den in Deutschland nicht gibt, ist die Situation bei uns noch unklar. Sky könnte als Partner einspringen, aber genaue Infos zur deutschen Veröffentlichung des größten DC-Ereignisses des Jahres gibt es leider noch nicht.

Podcast für DC-Fans: Was erwartet uns im Snyder-Cut von Justice League?

Der sogenannte Snyder-Cut des DC-Blockbusters Justice League war erst ein Traum, dann ein Meme und schließlich Realität. In dieser Folge von Streamgestöber sprechen wir über Zack Snyders neue Schnittfassung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum kämpften Fans für diese Fassung? Was erwartet uns in der neuen Version des Superhelden-Abenteuers mit Batman, Wonder Woman und Superman? Im Podcast diskutieren wir diese Fragen.