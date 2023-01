Neuer Meilenstein für Sci-Fi-Spektakel: Avatar 2 erreicht, was in 120 Jahren nur sechs Filmen gelungen ist

Von Woche zu Woche übertrifft sich Avatar 2 an den Kinokassen selbst. Jetzt hat James Camerons Blockbuster wieder einen gewaltigen Rekord geknackt, den nur wenige Filme geschafft haben.

An den Kinokassen ist Avatar 2: The Way of Water als Langläufer nicht zu stoppen. Nachdem der James Cameron-Blockbuster schon zu den 10 erfolgreichsten Filmen aller Zeiten zählt, hat er jetzt nochmal einen gewaltigen neuen Rekord auf Star Wars- und Marvel-Level geknackt.

Schaut hier noch Yves' Video-Review zu Avatar 2:

Avatar 2 Tolle Bilder, aber FURCHTBAR LANG! Review

Avatar 2 durchbricht 2 Milliarden-Marke an den Kinokassen

Wie Variety berichtet, hat der Sci-Fi-Film an den weltweiten Kinokassen jetzt die 2 Milliarden-Marke durchbrochen. In der gesamten Kinogeschichte ist das bisher erst sechs anderen Filmen gelungen: Avatar - Aufbruch nach Pandora, Avengers 3: Infinity War, Avengers 4: Endgame, Titanic und Star Wars 7: Das Erwachen der Macht.

Drei Filme aus dieser Reihe hat James Cameron inszeniert, was ihn weiterhin zum wohl größten Blockbuster-König macht. Die Zukunft der Sci-Fi-Reihe ist damit erstmal gesichert.

Wann kommt Avatar 3 ins Kino?

Teil 3 und Teile von Teil 4 sind bereits abgedreht, während ein fünfter Teil ebenfalls fest eingeplant ist. Als nächstes soll Avatar 3 am 18. Dezember 2024 ins Kino kommen.

Avatar 2: Ist das der beste Blockbuster der letzten 13 Jahre?

In der aktuellen Ausgabe des FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe sprechen Moderator Sebastian, Redakteur Pascal und unser Gast David Hain über "Avatar 2: The Way Of Water". Dabei werden alle wichtigen Fragen geklärt. Hat sich das Warten gelohnt? Überzeugt das Mega-Blockbuster nur technisch oder sitzen auch die Emotionen? Und was haben Nazi-Zombies auf der dunklen Seite Pandoras damit zu tun?

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.