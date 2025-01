Neuer Platz 1 bei Netflix: Fortsetzung einer der erfolgreichsten Serien überhaupt – sie wurde fast 100 Millionen Mal geschaut

In den Serien-Charts von Netflix ist jetzt die 2. Staffel eines absoluten Hits zurück an der Spitze. Der Vorgänger brachte es schon auf fast 100 Millionen Streams.

Vor knapp zwei Jahren ging mit The Night Agent eine neue Netflix-Serie an den Start, die sich zum Mega-Hit entwickelte. Staffel 1 brachte es damals laut BBC schon auf rund 812 Millionen Streams, was die Ankündigung einer Fortsetzung nicht überraschend machte. Staffel 2 ist gerade bei dem Streaming-Dienst veröffentlicht worden und The Night Agent steht dadurch direkt wieder an der Spitze der Serien-Top-10.

Serien-Hit geht bei Netflix weiter: Das ist die Story von The Night Agent Staffel 2

In Staffel 1 muss FBI-Agent Peter Strickland (Gabriel Basso) im Keller des Weißen Hauses ein Telefon bewachen und genaue Anweisungen befolgen, sobald es klingelt. Schnell gerät er in eine Verschwörung, die bis zur US-Präsidentin und darüber hinausgeht.



In Staffel 2 ist Peter selbst als sogenannter Night Agent im Einsatz und die nächste Verschwörung wartet schon. Diesmal drehen sich seine Ermittlungen um einen hochrangigen Geheimdienstoffizier namens Warren (Teddy Sears).



Alle 10 Folgen der 2. Staffel The Night Agent streamen jetzt bei Netflix im Abo.

