Morgen geht eine der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt weiter – der Thriller hat sich 2 Jahre Zeit gelassen

Fast 100 Millionen Mal angeschaut: Morgen geht mit The Night Agent eine von Netflix' populärsten Serien in die 2. Staffel und fast alles wird anders.

Nach zwei langen Jahren der Wartezeit geht Netflix' erfolgreichste Action- und Agenten-Thriller-Serie endlich weiter: The Night Agent, Staffel 2 startet am 23. Januar 2025 und stellt alle 10 Folgen auf einmal zum Bingen bei Netflix bereit. Wer sich nicht mehr gut an die 1. Staffel erinnert, kann trotzdem einschalten: Staffel 2 wird sowieso ganz anders.

Netflix' größter Thriller-Erfolg: In The Night Agent Staffel 2 ändert sich einiges

Als Staffel 1 im März 2023 erschien, wurde The Night Agent von Shawn Ryan quasi über Nacht zu einem der größten Serien-Erfolge des Streamers. Heute steht die 1. Staffel noch immer auf Platz 7 der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Staffeln. Sie wurde nach eigenen Angaben von Netflix knapp 100 Millionen Mal angesehen und ist daher auch der beliebteste Action-Thriller des Streamers. Dass eine 2. Staffel kommt, wurde damals so eilig wie kaum zuvor bestätigt.

Darum geht's in The Night Agent: In Staffel 1 wird FBI-Agent Peter Strickland (Gabriel Basso) im Keller des Weißen Hauses an ein Telefon gesetzt, das Teil des mysteriösen und streng geheimen Night Action-Programms ist. Wenn es läutet, muss er genaue Anweisungen befolgen. Er und seine Anruferin Rose Larkin (Luciane Buchanan) werden, schneller als sie Night Action sagen können, in eine weitreichende Verschwörung hineingezogen, die bis zur US-Präsidentin und darüber hinausgeht.

In Staffel 2 ist Peter nun endlich als waschechter Night Agent im Einsatz. Die nächste Verschwörung wartet aber schon auf ihn. Das Spannende daran ist, dass Staffel 2 fast den kompletten Cast ausgetauscht hat und Peter nicht nur in eine neue Umgebung wirft, sondern ihm auch neue Leute zur Seite stellt. Die einzige Wiederkehrende in einer Hauptrolle ist Rose.

Drei wichtige neue Gesichter in The Night Agent Staffel 2 sind Brittany Snow (Pitch Perfect), Amanda Warren (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) und Teddy Sears (24: Legacy). Snow spielt Peters neue Kontaktperson in seinem ersten Einsatz als Night Agent. Warren ist als seine strenge Vorgesetzte zu sehen, der Peter nach dem Staffel 1-Malheur nicht vertrauen will. Sears mimt einen Agenten, dem Peter wegen Hochverrats auf der Spur ist.

Alles weitere Wichtige findet ihr in unserem Überblicksartikel zu The Night Agent Staffel 2. Staffel 3 ist bereits in Planung.

