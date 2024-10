Neuer Platz 1 bei Netflix: Von der gefeierten Krimiserie gibt es sogar eine starbesetzte Film-Version

In der Serien-Top-10 bei Netflix hat sich eine Krimiserie an die Spitze gesetzt, die einen Anwalt mit kniffeligen Fällen konfrontiert. Es ist nicht die erste Verfilmung mit dieser Romanfigur.

Letzte Woche, am 17. Oktober 2024, ist The Lincoln Lawyer zu Netflix zurückgekehrt. Diese Woche hat die 3. Staffel sich in den Serien-Charts auf Platz 1 vorgearbeitet. Das Wiedersehen mit Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) überzeugt offenbar viele als ungewöhnliche Anwaltsserie. Dabei hatte die Figur vor 13 Jahren bereits einen eigenen Film mit Star-Besetzung.

Netflix' Platz 1: The Lincoln Lawyer hat schon 3 Staffeln und einen Film

Schon zum Serienstart vor zwei Jahren setzte sich The Lincoln Lawyer an die Netflix-Spitze und wurde als "hässlich, aber fesselnd" beschrieben. Das Außergewöhnliche an dem Krimiformat ist, dass der titelgebende Verteidiger kein klassisches Anwaltsbüro hat, sondern aus seinem Auto heraus operiert, einem Lincoln Navigator.



Neben Flashbacks in Mickey Hallers Vergangenheit und der Ehe zu seiner großen Liebe Maggie (Neve Campbell), muss der Jurist sich in Staffel 3 mit dem Mord an einem Callgirl befassen. Kompliziert wird die Angelegenheit dadurch, dass er Gloria Dayton (Fiona Rene) persönlich kannte, weil er sie einst erfolgreich vor Gericht verteidigt hatte. Sein jetziger Klient, der die Sexarbeiterin getötet haben soll, beteuert allerdings seine Unschuld.

Die Serienschöpfer Ted Humphrey (The Unit) und David E. Kelley (Big Little Lies) sind nicht die einzigen, die The Lincoln Lawyer als spannenden Protagonisten entdeckt haben: Brad Furman (The Infiltrator) verfilmte 2011 bereits den gleichnamigen ersten Roman der Krimireihe von US-Autor Michael Connelly: Der Mandant mit Matthew McConaughey in der Hauptrolle des motorisierten Anwalts. Den Film könnt ihr ebenfalls bei Netflix streamen, sowie bei Joyn, MagentaTV oder im Amazon-Channel Filmtastic *.

Um als Geschichte etwas Neues zu liefern, knöpfte sie die Netflix-Serie The Lincoln Lawyer sich allerdings, anders als der Film, in seinen bislang drei Staffeln die Krimibände 2, 4 und 5 vor: So wahr uns Gott helfe *, Der fünfte Zeuge * und jetzt Götter der Schuld *. Insgesamt existieren sieben Bücher in der Mickey-Haller-Reihe.

