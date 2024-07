Neuer Ringe der Macht-Trailer zeigt Wesen, nach denen in Herr der Ringe-Filmen jahrhundertelang gesucht wurde

Der überraschendste Auftritt im neuen Herr der Ringe-Trailer gehört Kreaturen, die zu Frodos Zeiten schon lange verschwunden sind: Erfahren wir in Staffel 2 endlich, was aus den Ent-Frauen geworden ist?

Amazons Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht hat auf der San Diego Comic-Con, einen Monat vor dem Start von Staffel 2 am 29. August 2024, einen neuen langen Trailer veröffentlicht. Er weiht uns in Saurons Pläne ein, wie er Mittelerde mit ein paar Schmuckstücken erobern will. Tolkien-Fans staunten neben all den neuen Kreaturen im Video aber vor allem über die Enthüllung, dass Staffel 2 erstmals die lange verschollenen Entfrauen zeigt.

Ents und Entfrauen: Staffel 2 von Die Ringe der Macht erweckt mystische Kreaturen zum Leben

Die sprechenden Baumwesen der Ents spielten vor allem in Der Herr der Ringe: Die zwei Türme eine größere Rolle, wo Merry und Pippin die Hüter des Fangorn-Waldes für den Kampf gegen Saurons Verbündeten Saruman gewinnen konnten. Da alle Ents männlich sind, stellten die Hobbits Baumbart unweigerlich die Frage nach Entfrauen und erhielten die Antwort, dass ihre borkigen Freunde diese vor vielen Jahrhunderten verloren hatten. Allerdings nicht verloren im Sinne von "tot", sondern "verschollen". Der Trailer zu Staffel 2 von Die Ringe der Macht zeigt uns nun erstmals eine Entfrau:

Entdeckt im neuen Herr der Ringe-Trailer die Entfrau (bei Minute 2:40 und 2:55)

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - S02 Trailer (Deutsch) HD

Während man im englischen Herr der Ringe-Trailer schon sehr genau hinhören muss, um die Stimme des blütenumrankten Baumwesens als weiblich zu erkennen, macht die deutsche Synchronisation die Frauenstimme offensichtlicher, die sagt: "Vergebung dauert ein Zeitalter". Ob die Figur im Trailer vielleicht sogar die einzige namentliche bekannte Entfrau, Baumbarts geliebte Fimbrethil, ist? Hier sehen wir in jedem Fall erstmals in der Geschichte der Herr der Ringe-Verfilmungen Entfrauen, die sich in ihrem Wesen etwas von ihren männlichen Ebenbildern unterscheiden.

Was die weiblichen Ents im Herr der Ringe-Universum so besonders macht

Schon Staffel 1 hatte im ersten Teaser Ents gezeigt, die über ihren Sekunden-kurzen Auftritt beim Kometen-Einschlag des Fremden aber in den ersten acht Folgen nie hinauskamen. Staffel 2 hat deutlich mehr Ent-Auftritte, wie der Trailer zu Staffel 2 (mit Sprechrollen und Kämpfen) bereits verrät. Ein neues Making-of-Video (siehe unten) zeigt bereits, dass Elb Arondir (Ismael Cruz Córdova) und Menschenjunge Theo (Tyroe Muhafidin) ihre Bekanntschaft schließen.

Amazon Entfrau im Herr der Ringe-Trailer zu Staffel 2 von Die Ringe der Macht

Hier wagt die Amazon-Serie sich auf ein erzählerisches Territorium, das in Tolkiens Mythologie zu Frodos Zeiten geheimnisumwittert ist. Denn wohingegen wir von den Ents im Laufe der Trilogie ein ziemlich gutes Bild bekommen, erfahren wir in den Romanen von den Entfrauen nur aus der Legende: Während die Entmänner sich als Hirten eher um die großen, wilden Bäume kümmerten, liebten Entfrauen die Kultivierung der Natur mit Gärten und widmeten sich kleineren Pflanzen und Wiesen. Sie zogen über den Anduin-Fluss in den Osten Mittelerdes und wurden südlich des Düsterwaldes heimisch.

Dieses Gebiet wurde allerdings später als trostloses Ödland der Braune Lande bekannt: Die Schlacht des Letzten Bündnisses (also der finale Kampf gegen Sauron, wohl in Staffel 5) verwüstete die Heimat der Entfrauen und die Wesen verschwanden. Wenn Staffel 2 von Die Ringe der Macht die weiblichen Ents jetzt im Zweiten Zeitalter einführt, könnte die Serie später auch erklären, wohin sie im Dritten Zeitalter (von Frodo und Co.) verschwunden sind – und damit ein jahrtausendealtes Rätsel lösen.

Ents und mehr: Lernt in neuem Herr der Ringe-Video mehr über die Kreaturen von Staffel 2

The Lord of The Rings: The Rings of Power - S02 Featurette Call To Adventure (English) HD

Podcast: Was uns in Staffel 2 von Amazons Herr der Ringe-Serie erwartet

Amazon große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kehrt zurück und will in einer Staffel der Bösewichte nicht nur Sauron näher beleuchten. Wir diskutieren, was bisher zu Staffel 2 bekannt ist.

Neben einer etwas veränderten Besetzung erwarten uns in Staffel 2 in Mittelerde legendäre Tolkien-Figuren wie Tom Bombadil und wohl auch Riesenspinne Kankra. Wir ordnen die Gerüchte und Theorien ein, die eine düstere Rückkehr versprechen.