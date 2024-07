Eine Herr der Ringe-Legende und gewaltige Schlachten: Die Ringe der Macht droht im Trailer Verheerendes für Staffel 2 an

Die Herr der Ringe-Rückkehr im Staffel 2-Trailer zu Amazons Fantasy-Serie entfesselt Kämpfe und Intrigen, wenn Bösewicht Sauron seinen Aufstieg zur Macht beginnt.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht steht für Staffel 2 bei Amazon Prime Video in den Startlöchern. In einem Monat ist es so weit. Nachdem ein erster Teaser Trailer im Mai schon erste Einblicke geliefert hatte, enthüllt der ausführliche, fast 4-minütige Trailer nun, wie es in Mittelerde weitergeht.



Schaut hier den deutschen Trailer zur 2. Staffel Die Ringe der Macht:

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - S02 Trailer (Deutsch) HD

Herr der Ringe-Rückkehr in Staffel 2: Sauron schmiedet im Trailer düstere Pläne für Mittelerde

Nachdem die Herr der Ringe-Serie zuletzt mächtige Ringe enthüllte und einen neuen Sauron-Darsteller ins Spiel brachte, rüstet Staffel 2 sich für einen Kampf, der "10-mal größer" als in Staffel 1 ausfallen soll. Bevor es zu der im Trailer angedeuteten, zwei Folgen langen Schlacht von Eregion kommt, folgen bekannte und neue Figuren zunächst aber ihren Missionen durch Mittelerde.



Mit insgesamt 20 Ringen der Macht hat Sauron (Charlie Vickers) in Staffel 2 noch einiges an Arbeit vor sich, wenn er Mittelerde ins Dunkel treiben und ewig binden will. Saurons Aufstieg steht im Zentrum der acht neuen Folgen. Als "einer, der Geschenke teilt" instrumentalisiert er den beförderten Celebrimbor für seine Zwecke und erwähnt im Trailer sogar schon die 9 Menschen-Ringe. Galadriel (Morfydd Clark) muss den Elben seinen Betrug beichten und mit ihnen entscheiden, ob sie wagen sollen, ihre eigenen drei Ringe einzusetzen.

Der Fremde und Nori treffen derweil im Osten auf einen mächtigen Lehrmeister, der eine echte Tolkien-Legende ist: Tom Bombadil (Rory Kinnear) zeigt sich im Trailer mit großem Hut und rotem Bart. Im Süden treffen Elb Arondir und der totgeglaubte Isildur aufeinander. Auf der Insel Númenor braut sich indes Unheil zusammen und auch das Zwergenreich ist durch den Vater-Sohn-Konflikt der Durins bedroht.

Außerdem hat Ork-Anführer Adar hat noch eine Rechnung mit dem Dunklen Lord offen und wir erhaschen im Trailer einen Blick auf den Balrog, Spinne Kankra und einen Ent. Die Aussichten sind düster. Nicht umsonst gaben die Herr der Ringe-Verantwortlichen das Versprechen ab, dass Staffel 2 "dreckiger und härter" wird.

Wann startet die Herr der Ringe-Serie bei Amazon in Staffel 2?

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht startet am 29. August 2024 in die 2. Staffel. Die neuen acht Episoden werden anschließend wöchentlich bei Amazon Prime Video * veröffentlicht.

Podcast: Was uns in Staffel 2 von Amazons Herr der Ringe-Serie erwartet

Amazon große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kehrt zurück und will in einer Staffel der Bösewichte nicht nur Sauron näher beleuchten. Wir diskutieren, was bisher zu Staffel 2 bekannt ist.

Neben einer etwas veränderten Besetzung erwarten uns in Staffel 2 in Mittelerde legendäre Tolkien-Figuren wie Tom Bombadil und wohl auch Riesenspinne Kankra. Wir ordnen die Gerüchte und Theorien ein, die eine düstere Rückkehr versprechen.



