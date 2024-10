Neuer Scary Movie-Film bringt das Original-Trio zum ersten Mal seit 23 (!) Jahren zurück

Seit April kündigt sich ein neuer Scary Movie-Film an. Jetzt steht fest: Teil 6 der Horror-Comedy-Reihe kommt vom Original-Trio, das sich ursprünglich schon nach der ersten Fortsetzung verabschiedet hatte.

Kurz vor Halloween meldet sich eine der bekanntesten Horror-Reihen von den Toten zurück. Vor ein paar Jahren sah es noch so aus, als würden wir nie wieder einen neuen Scary Movie-Film sehen. Doch dann wurde im April bei der Cinemacon die Rückkehr offiziell verkündet: Der Spoof-Horror geht in die nächste Runde.

Ein paar Monate später gibt es das nächste große Update: Scary Movie 6 bringt das Original-Trio der Reihe zurück. Gemeint sind damit Marlon Wayans, Shawn Wayans und Keenen Ivory Wayans. Die Brüder gelten als die Architekten des Franchise, auch wenn sie seit 23 Jahren an keiner Fortsetzung mehr beteiligt waren.

Horror-Kult kehrt nach langer Pause endlich zurück: Scary Movie 6 kommt offiziell von den Wayans-Brüdern

Nach dem 2001 erschienen Scary Movie 2 kehrten die Wayans-Brüder der Reihe den Rücken. Wie Deadline berichtet, wagen sie nun gemeinsam die Wiederbelebung. Bereits im April war von einem frischen Ansatz die Rede, der bisher aber nicht näher spezifiziert wurde. Wir dürfen gespannt sein, was sich das Trio ausgedacht hat.

Marlon Wyans und Shawn Wayans standen in den ersten beiden Filmen vor der Kamera (sie spielten Shorty Meeks und Ray Wilkins) und waren am Drehbuch beteiligt. Keenen Ivory Wayans führte Regie und schrieb ebenfalls am Drehbuch mit. Für Scary Movie 6 schließen sie sich mit Produzent Rick Alvarez (White Chicks) zusammen.

Bisher in der Scary Movie-Reihe erschienen sind:

Wann startet Scary Movie 6 im Kino?

Bis dato steht kein konkreter Kinostart fest. Was wir wissen, ist, dass die Dreharbeiten zu Scary Movie 6 nächstes Jahr beginnen. Je nachdem, wie zügig die Produktion über die Bühne geht, könnte der Film vielleicht sogar schon zur Spooky-Season 2025 fertig sein. Paramount und Miramax wollen den Film auf alle Fälle ins Kino bringen.