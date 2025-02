Neuer Stromberg-Film kommt: Jetzt steht der genaue Kinostart fest

Für Ende 2025 wurde ein neuer Stromberg-Film mit Christoph Maria Herbst in seiner Paraderolle angekündigt. Jetzt ist offiziell bekannt, wann die Rückkehr vom Papa im Kino startet.

Vor wenigen Monaten wurde angekündigt, dass Stromberg mit einem neuen Kinofilm zurückkehrt. Fest stand auch, dass die Rückkehr von Christoph Maria Herbst in seiner fiesen Paraderolle kurz danach auch zu Amazon Prime kommt und auf ProSieben läuft. Jetzt wurde in einer neuen Pressemitteilung das genaue Startdatum von Stromberg: Der neue Film enthüllt.

Neuer Stromberg-Film kommt im Dezember 2025 ins Kino

Laut einer Prime-Pressemitteilung an Moviepilot startet Stromberg - Der neue Film am 4. Dezember 2025 in den deutschen Kinos. Die Dreharbeiten haben bereits am 18. Februar begonnen. Neben Herbst kehren Bjarne Mädel als Ernie, Oliver Wnuk als Ulf, Milena Dreißig als Jennifer und Diana Staehly als Tanja vor der Kamera zurück.

Im neuen Stromberg-Film kommt es zum großen Wiedersehen der alten Truppe, was zu einer Mischung aus Nostalgie und Alkohol führen soll. Dabei sollen natürlich moderne Themen wie Veganismus und Veränderungen in der Arbeitswelt behandelt werden. Am Ende soll alles schlimmer als je zuvor eskalieren...

In der Pressemitteilung gibt es noch ein gewohnt humorvolles Statement des Stromberg-Stars zu seiner Rückkehr:

Die Zeitmaschine läuft auf Hochtouren. Unsere Maskenzeiten haben sich verdoppelt, die Kostüme zwicken ein wenig, der Text lernt sich langsamer, aber ansonsten: alles wie immer und das ist auch gut so. STROMBERG bleibt ein Fels in der Brandung dieser unsicheren Zeiten.

Stromberg lief von 2004 bis 2012 für 5 Staffeln. 2014 folgte mit Stromberg: Der Film der erste Kinoausflug.

Wann kommt der neue Stromberg-Film zu Amazon Prime und ProSieben?

Wann der neue Stromberg-Film nach dem Kinostart bei Amazon Prime streamt und auf ProSieben läuft, ist noch nicht offiziell bekannt. Laut der Pressemitteilung soll die Rückkehr vom Papa nach dem Kinostart erst bei Prime streamen und im Anschluss im Fernsehen ausgestrahlt werden.

Bis dahin könnt ihr alle 5 Staffeln der Serie bei Netflix und Prime im Abo streamen. Den ersten Kinofilm gibt's auch bei beiden Streaming-Diensten in der Flat.