Neuer Trailer für Kraven the Hunter mit Aaron Taylor-Johnson enthüllt Marvel-Bösewicht, der 2. Chance erhält

Nach langer Ankündigung soll der Marvel-Film Kraven the Hunter endlich ins Kino kommen. Der neue Trailer verrät, wer Aaron Taylor-Johnson entgegentritt.

Deadpool & Wolverine ist der einzige MCU-Film dieses Jahr, aber mit Kraven the Hunter erwartet uns ein weiterer Marvel-Film mit hoher Altersfreigabe. Das Superhelden-Abenteuer wird in den USA nämlich ein R-Rating erhalten, was in Deutschland einer FSK-16 oder Freigabe ab 18 entsprechen würde.

Heute wurde der neue Trailer veröffentlicht, der die Geschichte hinter den Superkräften von Aaron Taylor-Johnsons Hauptfigur verrät. Aber seht selbst …

Schaut euch den neuen deutschen Trailer für Kraven the Hunter an:

Kraven The Hunter - Trailer 2 (Deutsch) HD

Kraven the Hunter mit Aaron Taylor-Johnson gehört zu Sonys Marvel-Universum

Kraven the Hunter ist in den Comics ein Spider-Man-Schurke und gehört zu Sonys Superhelden-Universum, das bereits von Venom, Madame Web und Morbius bevölkert wird. Die offizielle Synopsis lautet wie folgt:

Aaron Taylor-Johnson spielt Kraven, einen Mann, dessen komplexe Beziehung zu seinem skrupellosen Vater Nikolai Kravinoff (Russell Crowe) ihn auf einen Rachefeldzug mit brutalen Konsequenzen führt, der ihn dazu motiviert, nicht nur der größte Jäger der Welt zu werden, sondern auch einer der gefürchtetsten.

Alessandro Nivola spielt Marvel-Schurke Rhino

Aber wer stellt sich dem Antihelden Kraven nun entgehen? Der neue Trailer gibt einen ausgiebigen Blick frei auf einen alten Bekannten unter den Marvel-Bösewichten: Rhino. Alessandro Nivola (Jurassic Park III) spielt den Söldner Aleksei Sytsevich, der sich in eine Mischung aus Mensch und Nashorn verwandeln kann.

So sieht Rhino in Kraven the Hunter aus:

Sony Rhino in Kraven the Hunter

Damit geht der Film von Regisseur J.C. Chandor einen tierischeren Weg, als es noch im letzten Live-Action-Auftritt von Rhino der Fall war.

Im mittlerweile 10 Jahre alten The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro spielte Paul Giamatti Rhino als Mitglied der russischen Mafia, das am Ende mithilfe von Mecha-Waffen gegen Andrew Garfields Spider-Man antritt. Der kurze Auftritt blieb folgenlos, da die Spider-Man-Reihe kein Sequel erhielt und mit Tom Holland neu gestartet wurde. In Kraven the Hunter erhält Rhino sozusagen eine zweite Chance.

Paul Giamatti sah in The Amazing Spider-Man 2 noch so aus:

Sony Paul Giamatti als Rhino in The Amazon Spider-Man 2

Mehr News zum Thema:

2 Marvel-Filme kommen dieses Jahr noch ins Kino

Dieses Jahr kommen noch zwei Filme aus Sonys Marvel-Universum. Am 24. Oktober startet Venom: The Last Dance mit Tom Hardy und am 12. Dezember folgt Kraven the Hunter.