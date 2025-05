Neuer Trailer zu Der Schuh des Manitu 2: Das Kanu des Manitu entfesselt irrwitzigen Raubzug im Wilden Westen

Ein heiß erwartetes Western-Wiedersehen bereitet die humorvolle Rückkehr mit einem neuen Trailer vor: Aus dem Schuh des Manitu wird nun das Kanu des Manitu.

Auf Der Schuh des Manitu folgt 24 Jahren später die Fortsetzung Das Kanu des Manitu. Ob Michael 'Bully' Herbigs Sequel an den Erfolg und Humor von Teil 1 anknüpfen kann, davon könnt ihr euch ab sofort im neuen Trailer ein Bild machen.



Schaut hier den neuen Trailer zu Das Kanu des Manitu:

Das Kanu des Manitu - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wilder Weste(r)n: Worum geht's in Der Schuh des Manitu 2?

Nachdem das erste Poster zu Das Kanu des Manitu zuletzt schon Handlungshinweise wie einen zurückkehrenden Winnetouch offenbarte und der erste Trailer letzten Dezember andeutungsreich das "größte Abenteuer aller Zeiten" versprach, nimmt die Handlung im zweiten Trailer konkretere Gestalt an:

Apachen-Häuptling Abahachi (Herbig) und sein Blutbruder Ranger (Christian Tramitz) arbeiten an ihrem Ziel eines friedlichen Wilden Westens, als eine neue Bande sie in ihre Fänge bekommt. Obwohl sie dank ihres alten Freundes Dimitri (Rick Kavanian) und seiner neuen Helferin Mary (Jasmin Schwiers) mit heiler Haut davonkommen, stellt sich bald heraus, dass die Banditen es auf das legendäre Kanu des Manitu abgesehen haben. Und schon steckt das heldenhafte Team mittendrin im nächsten Abenteuer.

Neben dem Haupt-Trio kehrt im Cast übrigens auch Sky du Mont in einer Gastrolle als Santa Maria zurück. Teil 1, Der Schuh des Manitu, streamt mit ihm als Hauptbösewicht bei Disney+ *.

Bei seinem Ankündigungs-Post zum zweiten Manitu-Trailer zeigte sich Bully schon vor ein paar Tagen als LOL-Regelbrecher, also genüsslich grinsend:

Wann startet Das Kanu des Manitu im Kino?

Die Schuh des Manitu-Fortsetzung wird ihren Kinostart am 14. August 2025 feiern. Damit kommt Das Kanu des Manitu fast genau 24 Jahre nach dem Originalfilm (plus minus einen Monat), der einst am 11. Juli 2001 startete.

