Neuer Witcher muss in Kriegs-Action einer Dschungelhölle entkommen und Russell Crowe ist die einzige Hoffnung: Nervenzerfetzender Trailer zu Land of Bad

Im philippinischen Dschungel kämpft Bald-Witcher Liam Hemsworth als Soldat ums Überleben – und Russell Crowe schaut aus der Ferne zu. Nächstes Jahr erscheint Land of Bad und wir haben den ersten Trailer.

Bald kämpft Liam Hemsworth in der Netflix-Serie The Witcher gegen Monster und das schwere Henry Cavill-Erbe. Ab Staffel 4 übernimmt der Australier die Fantasy-Rolle von dem Briten. Vorher könnt ihr Hemsworth in einem komplett anderen Umfeld sehen: als Navy Seal in einem explosiven Kriegsszenario.

Anfang nächsten Jahres erscheint Land of Bad, in dem neben Liam Hemsworth auch dessen Bruder Luke sowie Gladiator-Star Russell Crowe zu sehen sind. Schaut euch hier den beeindruckenden Trailer an.

Land of Bad: Dschungelkampf mit Liam Hemsworth und Russell Crowe

Land of Bad - Trailer 1 (English) HD

Der Film stammt von Regisseur William Eubank, der zuletzt den Sci-Fi-Horror Underwater mit Kristen Stewart in der Hauptrolle vorlegte. Underwater floppte in den Kinos, erhielt aber wohlwollende Reaktionen von Kritik und Publikum.

Worum geht es in Land of Bad?

Land of Bad erzählt eine moderne Kriegsgeschichte: In dem Film wird der Air Force-Drohnenpilot Reaper (Russell Crowe) gemeinsam mit einem Einsatzteam rund um den jungen Kinney (Hemsworth) auf eine tödliche Mission in die Philippinen geschickt. Als die feindlichen Truppen das Team entdecken und es ohne Hoffnung auf Flucht in der Falle sitzt, sind Reapers Fähigkeiten die einzige Hoffnung auf Rettung.

Wann startet Land of Bad in den Kinos?

In den USA kommt Land of Bad am 15. Februar 2024 in die Kinos. Einen deutschen Start hat der Kriegsfilm leider noch nicht. Der bildgewaltige Trailer schreit nach einer Kinoauswertung, es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass Land of Bad hierzulande direkt auf einer Streaming-Plattform landet.

