Neues Batman-Bild beweist: Der The Flash-Film existiert nur, um Ben Affleck zurück ins DC-Universum zu bringen

Auf neuen Bilder des DC-Films The Flash ist klar und deutlich Ben Afflecks Batman zu sehen. Die Fotos erinnern, wie sehr Batfleck den DC-Filmen fehlt.

Wenn eine Figur und ein Darsteller unter dem Chaos des DC-Universums gelitten haben, dann Ben Affleck und sein Batman. Der Star erhielt trotz unverhoffter Beliebtheit bei Fans und Kritiker:innen keinen einzigen Solo-Film und blieb damit immer eine Randfigur neben Aquaman, Wonder Woman und Superman.

Neue Bilder von Ben Afflecks Batman am The Flash-Set stimmen wehmütig

Der The Flash-Film mit Ezra Miller könnte nun sein Abschiedsauftritt sein – oder der Anfang von etwas Neuem. Wie sehr Ben Affleck den DC-Filmen gefehlt hat, zeigen neue Fotos vom The Flash-Set in Glasgow. Der Unvollendete, die größte Verschwendung des DCEU, ist zurück:

Es ist das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass Ben Affleck-Bilder bei Fans Freudentränen auslösen. Wobei nun nicht ganz sicher ist, ob auch wirklich Ben Affleck unter der Bat-Montur steckt und nicht doch ein Stuntman. Denn wie die meisten aufmerksamen Menschen wissen, ist Ben Affleck gerade nicht in Glasgow sondern schwebt im siebten Himmel zusammen mit Jennifer Lopez. Die Batman-Bilder (via Screen Rant ) könnten natürlich auch schon etwas älter sein.

Die DC-Fans sind jedenfalls ganz aus dem Häuschen ob der Sichtung des Batmans mit Batfleck-Symbol:

The Flash mit Ben Afflecks Batman: Was passiert da gerade?

Aber Moment, um welchen Film geht es hier nochmal? Genau, um The Flash von Andy Muschietti. Der DC-Zeitreise-Film adaptiert die legendären Flashpoint-Comics *, die das Universum auf den Kopf stellen. Der Film ist außerdem sowas wie ein Auffangbecken für Batmen, die nicht von Robert Pattinson gespielt werden. Neben Ben Affleck kehrt auch Michael Keaton in seine Paraderolle zurück.

The Flash startet am 3. November 2022.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

