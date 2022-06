Neues Bild aus Avatar 2 enthüllt die Figur des größten neuen Stars im Sci-Fi-Blockbuster

Avatar 2 kommt noch dieses Jahr in die Kinos. Der Science-Fiction-Blockbuster schmückt sich mit Kate Winslet, die in einem neuen Interview viel über ihre Figur verrät. Auch ein Bild von Ronal können wir euch zeigen.

Ja, Avatar 2 wird uns womöglich das beste 3D aller Zeiten präsentieren. Ja, Avatar 2 setzt nach 13 Jahren die Geschichte des erfolgreichsten Films überhaupt fort. Aber was dabei immer ein wenig untergeht: Avatar 2: The Way of Water bietet auch die Bühne für das Blockbuster-Comeback von Kate Winslet, Oscar-Preisträgerin, Emmy-Gewinnerin und Star eines anderen Welterfolgs: Titanic.

Kate Winslet ist Ronal: Neues Avatar 2-Bild zeigt ihren Charakter

Das Filmmagazin Empire hat exklusiv die Rolle von Kate Winslet in dem Sci-Fi-Blockbuster enthüllt. Hier seht ihr sie in ihrer CGI-Maske neben einem anderen Star, Cliff Curtis, der die Figur Tonowari spielt. (Lest hier alles zur Besetzung von Avatar 2 nach)

Die neuen Rollendetails zu Kate Winslets Figur erzählen viel über die Geschichte in Avatar 2

Empire zufolge führt Ronal (ausgesprochen "Ro-nail") den Stamm der Metkayina an. Dieser hat sich auf der Oberfläche des Ozeans auf Pandora angesiedelt. Die Siedlungen sehen wir bereits im Trailer zu Avatar 2:

Avatar: The Way of Water - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Dem Bericht zufolge spielen Ronal und die Metkayina eine große Rolle in der Fortsetzung. Kate Winslets Beschreibung verdeutlicht, dass es in Avatar 2 erneut zu einem existenziellen Krieg kommt:

Sie ist eine zutiefst loyale und furchtlose Anführerin. Sie ist stark, eine Kriegerin. Selbst im Angesicht von Gefahr und mit einem ungeborenen Baby an Bord, steht sie an der Seite ihrer Leute und kämpft für das, was ihr am Herzen liegt. Ihre Familie und ihre Heimat.

Kate Winslets Ronal und deren Stamm sind wahrscheinlich auch dafür verantwortlich, dass ein Großteil des Films unter Wasser spielt. Für ihre Rolle musste Winslet, wie bereits bekannt war, Apnoe-Tauchen lernen. Auf ihre neuen Fähigkeiten ist sie mächtig stolz. Wie lang hält sie es ohne technische Hilfsmittel unter Wasser aus? "Sieben Minuten und vierzehn Sekunden, Baby!" (Lest hier alle weiteren Infos zu Avatar 2 nach)

Wann startet Avatar 2 in Deutschland in den Kinos?

Avatar 2 startet am 14. Dezember 2022 in den deutschen Kinos. Der Start hatte sich immer wieder verzögert, zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie. Insgesamt kommt Avatar 2 über 8 Jahre später als ursprünglich geplant. Hier könnt ihr genauer nachlesen, warum sich der Kinostart von Avatar 2 immer wieder verspätete.