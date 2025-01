Neues Fantasy-Abenteuer entführt uns im Trailer in verlorene Lande voller Monster und Magie – nach Vorlage von Game of Thrones-Autor

Der erste Fantasy-Kracher des Jahres geizt im Trailer nicht mit Action. Die Vorlage zu In the Lost Lands stammt von Game of Thrones-Autor George R.R. Martin.

Der erste Film unter den 12 großen Fantasy-Kinostarts des Jahres startet schon am 6. März 2025 und hat jetzt einen ersten actionreichen Trailer erhalten. In the Lost Lands setzt auf Grundlage einer George R.R. Martin-Erzählung auf Action, Zauberei und Werwölfe.

Fantasy-Trailer zu In the Lost Lands bringt Resident Evil-Dreamteam wieder zusammen

Regisseur Paul W.S. Anderson ist für Action-Filme wie Mortal Kombat und Pompeii bekannt, wird den meisten Film-Fans aber wohl durch seine Videospielverfilmung von Resident Evil (2002) ein Begriff sein, die er zu einer 6-teiligen Reihe (plus einem Reboot) ausbaute.

Hauptdarstellerin Milla Jovovich ist darin nicht nur sein wehrhafter Star, sondern wurde 2009 auch Andersons Ehefrau. Nun legt das Paar fünf Jahre nach Monster Hunter (2020) erneut einen gemeinsamen Film vor: Das Fantasy-Abenteuer In the Lost Lands, zu dem jetzt der erste Trailer erschienen ist.

Schaut hier den ersten Trailer zum Fantasy-Film In the Lost Lands

In the Lost Lands - Trailer (English) HD

Worum geht's? Im Zentrum von In the Lost Lands steht die zauberkundige Gray Alys (Milla Jovovich), die von ihrer Königin auf eine gefährliche Mission geschickt wird: In den titelgebenden "Verlorenen Lande" soll sie nach einer mächtigen Gabe suchen. Auf ihrer Reise begleitet sie auch der geheimnisvolle Jäger Boyce (Dave Bautista), der sie im Kampf gegen düstere Kreaturen unterstützt. Doch die magische Erfüllung von Wünschen hat immer auch unvorhergesehene Konsequenzen.



In the Lost Lands basiert auf Fantasy von George R.R. Martin

Als Fantasy-Erzählung stützt der Action-Film In the Lost Lands sich auf die Vorlage eines berühmten Genre-Autors: Game of Thrones-Schriftsteller George R.R. Martin veröffentlichte seine dem Film zugrunde liegende Kurzgeschichte Die einsamen Lieder Laren Dorrs (The Lonely Songs of Laren Dorr) bereits im Jahr 1976. Wer die Erzählung nachlesen will, kann das zum Beispiel in Traumlieder 2 * tun, einem Sammelband voller Martin-Geschichten.

Podcast für die Wartezeit: Die 10 besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Disney+ und Co.

Im Jahresrückblick auf das Jahr bei Netflix, Disney+, Apple TV+ und Co. diskutieren wir, welche Streaming-Filme 2024 ein Muss sind und geben euch 10 Empfehlungen mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Auswahl der besten Streaming-Filme des Jahres reicht dabei von Action-Überraschungen und mitreißenden Abenteuerfilmen bis zu intensiven Dramen. Aber auch Komödien und Dokus sind dabei.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.