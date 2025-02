Neues Fantasy-Abenteuer erobert Netflix-Charts: Es ist Teil eines großen Universums

In der Film-Top-10 von Netflix hat es ein neuer Fantasy-Film auf Platz 3 geschafft, der ein beliebtes Franchise erweitert. Für Fans ist er eine schöne Überbrückung vor der nächsten Serienstaffel.

Wer gerade einen Blick auf die Film-Charts von Netflix wirft, wird dort einen neuen The Witcher-Film in der Top-10 vorfinden. Die animierte Produktion The Witcher: Sirens of the Deep ist ein Spin-off, das Fans die Wartezeit auf die nächste Staffel der Hauptserie versüßt.

Neuer The Witcher-Film entfesselt Krieg zwischen Menschen und Wasserkreaturen

Der Animationsfilm basiert auf The Witcher-Autor Andrzej Sapkowskis Kurzgeschichte Ein kleines Opfer. Parallel zu den Ereignissen der 1. Staffel der Serie geraten Geralt und Rittersporn in einen Konflikt zwischen Menschen und Kreaturen aus dem Meer.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zum neuen The Witcher-Animationsfilm:

The Witcher: Sirens of the Deep - Trailer (Deutsch) HD

Während der Protagonist im englischen Original von Doug Cockle aus den Witcher-Videospielen gesprochen wird, dürfen sich deutsche Fans über Markus Pfeiffer freuen. Er lieh dem Hexer in The Witcher 2: Assassins of Kings und The Witcher 3: Wild Hunt seine Stimme.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix:

Wann startet die 4. Staffel The Witcher bei Netflix?

Die neuen Folgen des Netflix-Hits haben noch kein offizielles Startdatum bekommen. Vermutlich wird die 4. Staffel von The Witcher mit Henry Cavill-Nachfolger Liam Hemsworth irgendwann im Sommer 2025 veröffentlicht.

Hört auch unseren Streamgestöber-Podcast über die besten Serientipps für Februar:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach der 4. Staffel folgt außerdem noch eine finale fünfte, die The Witcher als Serien-Adaption beenden soll. Darauf werden Fans aber noch eine ganze Weile warten müssen.