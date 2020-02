Neues The Walking Dead-Video: Der Höhlen-Horror lässt Carol die Fassung verlieren

Vor der Rückkehr der 10. Staffel von The Walking Dead veröffentlicht AMC die ersten Minuten aus der neuen Folge. In denen terrorisiert Alpha die Überlebenden.

Die Rückkehr der 10. Staffel von The Walking Dead steht vor der Tür. Am Sonntag wird auf AMC die erste Folge seit der Winterpause ausgestrahlt, ehe einen Tag später die hiesige Veröffentlichung auf FOX und Sky Ticket erfolgt. Doch wie geht die Geschichte rund um Carol (Melissa McBride), Daryl (Norman Reedus) und Co. weiter?

The Walking Dead: Alpha ist weiterhin die große Bedrohung

Ein frisch veröffentlichtes Video zeigt uns die ersten Minuten aus der 9. Episode der 10. Staffel von The Walking Dead. Diese trägt den Titel Squeeze (zu Deutsch: Druck, Enge). Oben im Player könnt ihr euch die Szene anschauen. Auch weiter unten im Artikel haben wir sie nochmal für euch eingebunden.

Es sieht ganz so aus, als schließt die 10. Staffel genau an den Punkt an, an der wir The Walking Dead zuletzt verlassen haben. Die Überlebenden sind direkt in Alphas (Samantha Morton) getappt und finden sich nun in einer finsteren Höhle wieder. Eingesperrt und umbringt vom ewiger Dunkelheit könnte die Situation kaum hoffnungsloser sein.

Doch dann ist am Horizont eine Fackel zu erkennen und Alpha furchteinflößendes Gesicht kommt zum Vorschein. Wortlos blickt sie auf ihre Beute herab, als würde sie die Gruppe allein mit ihren Blicken bestrafen wollen. Der Schrei von Carol fängt die Verzweiflung der Situation perfekt ein - ein wirklich toller Einstieg in die neue Folge.



Der Clip steigert die Vorfreude auf die zweite Hälfte der 10. Staffel von The Walking Dead definitiv. Acht neue Episoden erwarten uns, die fortan im Wochentakt ausgestrahlt werden. Wie eingangs erwähnt werden diese in Deutschland einen Tag nach US-Ausstrahlung auf FOX und über Sky Ticket zu sehen sein.

Zum Hauptcast der 10. Staffel von The Walking Dead gehören neben Norman Reedus, Melissa McBride und Samantha Morton auch Danai Gurira, Christian Serratos, Josh McDermitt, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton, Ryan Hurst und Negan-Mime Jeffrey Dean Morgan.

Wie gefallen euch die ersten Minuten aus der neuen Folge von The Walking Dead?