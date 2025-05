Neues Wednesday-Video macht endlich eines der größten Versprechen für Staffel 2 wahr – doch eine Frage bleibt offen

Ein neues Video zu Wednesday gewährt uns einen tieferen Einblick in Staffel 2 und zeigt endlich mehr von dem, was Fans schon lange erwarten: der Addams Family.

Nach zweieinhalb Jahren Wartezeit dürfen sich Wednesday-Fans endlich auf die 2. Staffel der beliebten Netflix-Serie mit Jenna Ortega freuen, die in wenigen Monaten beim Streamer eintrifft. Nachdem uns Staffel 1 bereits einige Mitglieder der makaberen Familie von Wednesday vorgestellt hat, wird die neue Season einen tieferen Blick auf die Addams-Verwandtschaft werfen.

Ihr könnt das bereits jetzt, denn ein neues Featurette zu Wednesday Staffel 2 stellt euch die Addams Family vor, wie ihr sie noch nie gesehen habt.

Schaut hier den neuen Sneak Peek zu Wednesday Staffel 2 an:

Wednesday - S02 Sneak Peek Addams Family (Deutsch) HD

Wednesday Staffel 2 bringt die Addams Family mit der Nevermore Academy zusammen

Im neuen Sneak Peek plaudert nicht nur Regisseur Tim Burton aus dem Nähkästchen, was Staffel 2 von Wednesday betrifft. Auch machen Serienschöpfer Miles Millar und Al Gough darin ein Versprechen wahr, das sie bereits im Vorfeld der neuen Season gegeben haben: Denn die Addams Family soll in den kommenden Folgen einen weitaus größeren und wichtigeren Teil einnehmen. So wird Staffel 2 tiefer in die Vergangenheit der ikonischen Familie blicken und einige Geheimnisse enthüllen, die wir zuvor noch in keiner Adaption im Film und TV gesehen haben.

Dabei soll Wednesday auch an der Nevermore Academy häufiger Besuch von ihrer Familie bekommen, die ihre Mutter Morticia (Catherine Zeta-Jones), ihren Vater Gomez (Luis Guzmán) sowie ihre Großmutter (Joanna Lumley) betreffen. Darüber hinaus stößt ihr Bruder Pugsley (Isaac Ordonez) als neuer Schüler zum düsteren Internat – und wird dabei einige Kräfte zeigen, die ihn mit Onkel Fester (Fred Armisen) verbinden.

Die Identität eines weiteren Addams Family-Mitglieds, das schon in Fankreisen für wilde Spekulationen sorgte, wurde jedoch auch im neuen Sneak Peek noch nicht enthüllt. Wir dürfen also weiterhin gespannt sein, was es mit der mysteriösen Figur auf sich hat.

Wann kommt Wednesday Staffel 2 zu Netflix?

Die 2. Staffel von Wednesday wird in zwei Teilen bei Netflix eintreffen. Teil 1 startet am 6. August 2025 auf dem Streamer. Knapp einen Monat später, am 3. September, folgt Teil 2 mit den restlichen Folgen. Alles, was ihr bis dahin zu Wednesday Staffel 2 wissen müsst, könnt ihr hier nachlesen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

