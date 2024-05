"Niemand interessiert sich für Gollum": Neuer Herr der Ringe-Film spaltet Fantasy-Fans

Mit The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum erwartet uns 2026 ein neuer Film aus der beliebten Fantasy-Welt. Herr der Ringe-Fans hegen dazu jedoch gemischte Gefühle.

Nachdem uns vor zehn Jahren der letzte Film des Herr der Ringe-Kosmos mit dem großen Finale der Hobbit-Trilogie auf der Kinoleinwand erreicht hat, gab es ein Wiedersehen mit Mittelerde zuletzt in Serienform in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Während uns eine Rückkehr in die Lichtspielhäuser mit dem Animationsfilm The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim noch in diesem Jahr erwarten wird, ist nun ein weiteres Live-Action-Abenteuer fürs Kino geplant.

Mit The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum wurde überraschend ein neuer Herr der Ringe-Film fürs Kino angekündigt, der bisher unerzählte Jahre des Lebens von Fanliebling Gollum ins Zentrum stellen soll. Andy Serkis soll dabei nicht nur in seiner ikonischen Rolle zurückkehren, sondern auch auf dem Regiestuhl Platz nehmen, während Peter Jackson als Produzent beteiligt ist. Die Nachricht hat bei Fans des Fantasy-Franchise bisher eher zu gemischten Gefühlen und regen Online-Diskussionen geführt.

Ankündigung zu The Hunt for Gollum sorgt bei Herr der Ringe-Fans für gemischte Gefühle

So freut sich ein Herr der Ringe-Fan auf X (ehemals Twitter) besonders über die Ankündigung, da sowohl Andy Serkis als auch Peter Jackson an dem Projekt beteiligt sind:

Moment mal, das heißt wir bekommen einen komplett neuen Herr der Ringe-Film, produziert von Peter Jackson, mit dem Namen The Hunt for Gollum, wo Andy Serkis Regie führt und mitspielt... Heilige Sche*ße.

Ein weiterer Fan begeistert sich für die Möglichkeiten, die in der noch unerzählten Golllum-Geschichte stecken könnten:



Das könnte eine interessante Geschichte sein, die uns zeigt, wie Aragorn in den Totensümpfen nach Gollum sucht, bevor er ihn in den Düsterwald mitnimmt. Das werde ich mir ansehen, da Peter Jackson und Andy Serkis zurückkommen. Ich bin sehr interessiert.

Andere Herr der Ringe-Fans sind jedoch nicht sonderlich begeistert von der Nachricht und fragen sich, warum ausgerechnet eine Geschichte um die Figur Gollum erzählt wird. So schreibt ein Fan auf X: "NIEMAND INTERESSIERT SICH FÜR GOLLUM", während ein anderer verlauten lässt: "Es ist toll, dass Peter Jackson involviert ist, aber ich verstehe nicht, warum sie sich dazu entscheiden, diese Geschichte zu erzählen."

Dazu halten einige Herr der Ringe-Fans die Prämisse der Geschichte für wenig innovativ und würden sich stattdessen andere Filme aus dem Tolkien-Universum wünschen, die auf dem tatsächlichen Werk des Autors fußen. So schreibt ein Fan auf X: "The Hunt for Gollum? Es ist, als würden sie sich noch nicht einmal mehr Mühe geben." Ein anderer Fan formuliert dazu harschere Kritik:

Sche*ß da drauf. The Hunt for Gollum? Noch mehr Fanfiction bullsh*t, die in Tolkiens Welt gesetzt wird. Entweder adaptiert Tolkiens Worte oder macht überhaupt keine Herr der Ringe-Filme. Tolkiens Legendarium ist kein weiterer Fantasy-Sandkasten für unpassende Ideen, um ihn zu ruinieren. F*ckt euch.

Wiederum andere Fans erinnern an den Fan-Film mit demselben Titel The Hunt for Gollum, der 2009 auf YouTube hochgeladen wurde: "Eine Erinnerung an alle, dass bereits 2009 ein Film mit dem Titel The Hunt for Gollum veröffentlich wurde. Er wurde von Chris Bouchard inszeniert und zeigt Adrian Webster als Aragorn."

Der Fan-Film wurde kurz nach der offiziellen Ankündigung des Kinoprojekts durch Warner Bros. auf YouTube gesperrt.

Wann kommt der Herr der Ringe-Film The Hunt for Gollum ins Kino?

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum soll laut Warner Bros. Discovery-Chef David Zaslav noch vor Ende 2026 in die internationalen Lichtspielhäuser einziehen. Zuvor könnt ihr euch jedoch noch auf die 2. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht freuen, die noch dieses Jahr auf Amazon Prime Video starten soll. Der Animationsfilm The Lord of the Rings: The War of Rohirrim wird dagegen am 12. Dezember 2024 auf der großen Leinwand zu sehen sein.